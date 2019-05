Apad a Fidesz határon túli bázisa

Valószínűleg csak egy erdélyi vagy felvidéki magyar politikus jut be a következő Európai Parlamentbe, néggyel kevesebb, mint ahányan most vannak. Ez jelentős érvágás a határon túli magyarságnak, és a Fidesznek is, mert a magyar kormánypárt ezekkel a mandátumokkal is zsarolja az Európai Néppártot.

Nem teljesen normális, hogy egy európai pártszövetségi rendszerben azt kell mérlegelni, hogy ki mivel tudja zsarolni a másikat. Márpedig a Fidesz és az Európai Néppárt “se veled, se nélküled” típusú románcában éppen ilyesmi a helyzet.

A magyar kormánypárt sosem titkolta, hogy a Néppárt többségéhez a következő Európai Parlamentben szükség lesz az általuk biztosított 13-15 mandátumra. Hosszú hónapok adok-kapokja után a Néppárt, illetve annak csúcsjelöltje, Manfred Weber mostanra jutott el odáig, hogy “bármi áron” erre nincs szükség. Ugyanakkor a Fidesznek van még egy ütőkártyája: az a 13-15 mandátum ennél lényegesen több is lehet, hiszen vannak szövetségesei, amelyek velük együtt hagyják majd ott a Néppártot.

Ezek főként a határon túli magyar pártok, illetve a Fidesz által is erősen támogatott szlovén ellenzék. Így összességében akár több mint 20 képviselő is állhat Orbán mögött - szólt a vélekedés. Megnéztük, hogy állnak most ezek pártok.

Szlovákiában és Romániában jelenleg két-két olyan magyar képviselő van, akik valamelyik kisebbségi párt listáján jutottak be.

Szlovákia: nulla magyar képviselőt jósolnak

A két felvidéki Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja részéről és Nagy József, a Híd-Most képviselője. A két párt kibékíthetetlen ellentétben van egymással, jelenleg semmi esély a közös fellépésre, a Fidesz mindenesetre az MKP-t támogatja, és ez viszont is így van, Csáky Pál kitart a magyar kormány mellett.

Bugár Béla, a Híd elnöke ugyanakkor például ebben az interjúban, amit az Azonnali készített, azt mondta, könnyen sikeres Orbán Viktor, miután bedarálta az Alkotmánybíróságot és a sajtót, ráadásul a reklámokban még a sikertelenséget is sikerként adják el. Az Európai Parlament legutóbbi mandátumbecslése alapján viszont egyik pártnak sem lesz EP-képviselője, az MKP 3,2, a Híd pedig 4 százalékon áll.

Románia: Billeg az egy mandátum

Nem sokkal jobb a helyzet Romániában, ahol az RMDSZ jelenleg két képviselővel rendelkezik, Winkler Gyula és Sógor Csaba személyében. Sógor valamiért kegyvesztett lett, a lista 5. helyére került annak ellenére, hogy az egyik legismertebb erdélyi magyar politikusról van szó, aki 2007 óta, tehát Románia csatlakozása óta tagja az EP-nek, és mindig kiállt a magyar kormány mellett.

A felmérések szerint az RMDSZ 5,1 százalékon áll, ami a legjobb esetben is csak egy mandátumot jelent (ez a listaelső Winkler Gyuláé lesz), de könnyen kerülhet öt százalék alá is, akkor pedig ez a mandátum is elvész. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor Erdélyben kampányol, és egyebek mellett világnemzetet épít. Itt kell megjegyeznünk, hogy volt még egy erdélyi magyar politikus az EP-ben, Tőkés László a Fidesz listáján jutott az uniós törvényhozásba. Tőkés azonban most nem szerepel a jelöltek között, és nem is delegáltak helyette befutó helyen másik, erdélyi magyar képviselőt.

Szlovénia: Kevesebb Fideszt támogató képviselő

Amikor a Fideszt márciusban felfüggesztették az Európai Néppártban, egyetlen párt volt, amelyik határozottan kijelentette, hogy ha a Fidesz megy, nekik sincs maradásuk: a Szlovén Demokrata Párt (SDS). Igaz, ők a néppárti tagságról beszéltek, nem pedig a néppárti frakcióról. De tételezzük fel, hogy a kettő együtt jár.

Az SDS-nek most három EP-képviselője van, ennyi biztosan nem lesz a következő öt évben. Koalícióban indulnak a Szlovén Néppárttal (SNS), akik szintén ellenzik a Fidesz kizárását, de saját szolidaritási kilépésükről még nem beszéltek. A felmérések szerint a választási koalíciójuknak két EP-képviselőjük lesz, egy az SDS, egy pedig az SNS színeiben. Itt tehát nagy valószínűséggel még eggyel kevesebb mandátumra számíthat az Európai Néppárt.

Vagyis ha a realitások talaján maradunk, akkor a Fidesz által zsarolási potenciálként belebegtetett mandátumelszívás a fideszes képviselőkön kívül az előrejelzések szerint két mandátumot jelenthet mínuszban a Néppártnak. Ha a leköszönő EP összetételét vennénk alapul, akkor hat képviselőről beszélhetnénk (három magyar és három szlovén).

Ugyanakkor a határon túli magyar képviselők számára csökkenése jelentős veszteség a kisebbségi magyarok érdekképviselete szempontjából, elég csak a Minority SafePack nevű, az őshonos kisebbségek védelme érdekében indított kezdeményezésben betöltött szerepükre utalni.

(Borítókép: Orbán Viktor egy múzeumban erdélyi körútján 2019 május 8-án - forrás: Orbán Viktor facebook oldala)