Olcsóbb lesz a belga sör a belgáknak

Az AB InBev.-vel szemben közel három éve folytat vizsgálatot az Európai Bizottság, mégpedig azért, mert a belgák kedvenc sörét, a Jupilert különböző trükkökkel drágábban adták el a belga piacon. A Jupiler a belga sörfogyasztás 40 százalékát fedi le, a gyártó cég nemcsak Belgiumban, hanem Hollandiában és Franciaországban is értékesíti.

Azonban ez a sör kevesebb pénzbe kerül Hollandiában, amiből logikusan következne, hogy a belga kis- és nagykereskedők onnan szerették volna beszerezni a Jupilert. Az uniós testület ugyanakkor megállapította, hogy az AB InBev. különböző módszerekkel elérte, hogy ez lehetetlenné váljon.

Például megváltoztatták a sör csomagolását, lehagyták például a kötelező információk francia nyelvű változatát, így nehezebbé vált a belgiumi értékesítés. Aztán korlátozták a holland nagykereskedők által rendelhető mennyiséget, így nem maradt már értékesíthető termék a belga piacra. A kiskereskedőknek pedig azt mondták, hogy más termékeikből csak akkor vásárolhatnak, ha az olcsóbb holland Jupilerből kevesebbet szállítanak Belgiumba. Végül azt is kikötötték a hollandiai ügyfeleiknek, hogy a meghirdetett promóciókat nem ajánlhatják a belga vásárlóknak.

Margrethe Vestager, a versenypolitikáért felelős biztos így indokolta a döntést: a belga fogyasztók többet fizettek a kedvenc sörükért, mivel az AB InBev. szándékos stratégiája korlátozta a Hollandia és Belgium közötti határon átnyúló értékesítést. A magas árakat fenntartó piaci magatartás jogellenes, mert sérti a trösztellenes szabályokat.

A brüsszeli testület szerint 2009 és 2016 között folytatta ezt a gyakorlatot a gyártó cég, ezért 200,4 millió euróra büntették. Kimondták, hogy megfosztották az európai fogyasztókat az európai egységes piac egyik legfőbb előnyétől, nevezetesen annak lehetőségétől, hogy nagyobb választékban részesülhessenek és jobb áron vásárolhassanak.

A vizsgálat során egyébként a cég együttműködő volt, így a büntetést 15 százalékkal csökkentették. A jövőben természetesen a belga sörivókat is megilletik a holland árak, a büntetést pedig be kell fizetni az EU költségvetésébe. A pénz a központi gazdálkodásba folyik be, és ez azt jelenti, hogy arányosan csökkenteni fogják a tagállamokra kirótt befizetések összegét.