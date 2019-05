Az EU elítéli a homofóbiát

Az Európai Bizottság nem akarta kommentálni Kövér László a melegek egyenlőségére és az örökbefogadásra vonatkozó kijelentéseit, ugyanakkor az illetékes szóvivő figyelmünkbe ajánlotta a témával kapcsolatos hivatalos álláspontot. Eszerint az Európai Bizottság határozottan elítéli a szexuális irányultságon alapuló, mindennemű hátrányos megkülönböztetést, erőszakot, zaklatást gyűlöletbeszédet, ugyanis a társadalom minden tagja egyenlő. Vera Jourova, jogérvényesülését felelős biztos azt mondta, hogy gyakorta érzékelhető az LMBTI személyek diszkriminációja a munkavállalás, a szociális biztonság, az egészségügy vagy az oktatás terén. Jourova azt is elmondta, hogy a nemi identitás nyilvános kifejezése, például a kézen fogva sétálás az utcán, rendszeresen vált ki elfogult és gyűlölködő megjegyzéseket, de ezekkel a közösségi médiában is lépten-nyomon találkozhatunk. Bár az EU is hozott ezzel kapcsolatos intézkedéseket, de azt kérte a tagállamoktól, hogy valamennyien legyenek aktívak és saját kezdeményezésekkel is küzdjenek a homofóbiával szemben.

Az Európai Unió Tanácsa nevében, vagyis valamennyi tagállam, így Magyarország képviseletében is, Federica Mogherini külügyi főképviselő adott ki nyilatkozatot. Az közös állásfoglalásban többek között ez olvasható: “72 országban a szexuális irányultsággal kapcsolatos jogszabályok továbbra is büntetik az azonos neműek közötti szexuális aktust, míg más országokban a jogszabályok nem biztosítják a védelem szükséges szintjét, ami azt eredményezi, hogy az LMBTI-személyek napi szinten a megkülönböztetés különböző formáinak vannak kitéve életük valamennyi színterén. Az EU újólag és határozottan kijelenti, hogy az LMBTI-személyekkel szembeni megkülönböztetés aláássa az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt legalapvetőbb emberi jogi alapelveket.”

A nyilatkozat szerint az EU mind az Unió területén, mind azon kívül továbbra is küzd az LMBTI-személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés és erőszak büntetlensége ellen.

Csütörtökön este egyébként az Európai Bizottság főépületére és a külügyi szolgálat épületére is szivárványszínű zászlót vetítettek, mint ahogy számos brüsszeli intézményre kifüggesztették ezt a lobogót. Ennek külön aktualitást ad az is, hogy szombaton lesz a belga “Pride Parade”, ahová több mint százezer embert várnak.

Miközben ezt a cikket megírtam, a kizárólag gyerekeknek szóló műsorokat sugárzó Ketnet nevű, holland nyelvű belga adón egy nyolc év körüli kislány elmesélte, milyen az élet az ő családjában, ahol két mama osztja meg a család mindennapjaival kapcsolatos feladatokat.