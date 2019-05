A magyarok többsége az integráció erősítését ellenző pártokra szavaz, de bízik az EU-ban

Csökken az olló a két legnagyobb párt között, szoros választási eredményre és azt követően bonyolult tárgyalásokra lehet számítani. Mivel a britek is választani fognak – ha csak átmenetileg is –, az eddig vártnál több EU-szkeptikus politikus lesz az EP-ben. Egy kutatócsoport nemrég rendkívüli alapossággal elemezte azt, hogy az Európai Unióban kik és miért szavaznak az integráció elmélyítése ellen. Európai szinten kiderült az is, hogy a populisták népszerűsége nem függ a migrációs helyzettől.