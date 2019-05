Ne terheljük vitákkal a kampányt, mondta az államtikár

Alig 28 perc alatt 29 alkalommal mondta ki Magyarország EU-ügyi államtitkára a bűvös kifejezések egyikét: bevándorlás vagy migráns. Takács Szabolcs az úgynevezett Általános Ügyek Tanácsán vett részt Brüsszelben, azt követően tartott sajtótájékoztatót, ami az imént említett mérleget hozta. Különösen szép teljesítmény ez, ha tudjuk, hogy a tanácsülés napirendjén nem szerepelt a migráció, de a meghozott döntések között sem volt olyan, ami ezzel függene össze.

Takács Szabolcs a tárgyalást néhány jól ismert panellel foglalta össze: az Európai Bizottságot az a Frans Timmermans képviselte, aki a bevándorláspárti erők csúcsjelöltje, a Biztottság különben is kudarcot vallott, mert a briteket nem tudták bent, a migránsokat pedig nem akarták kint tartani.

Megismételte azt a magyar javaslatot, hogy a migráció kezelését ki kell venni a Bizottság kezéből és oda kell adni a schengeni térség belügyminisztereiből létrehozandó tanácsnak.

A magyar álláspont határozott abban a kérdésben is, hogy ne lehessen az eddigi egyhangúságot ígénylő kérdések egy részében minősített többséggel dönteni, holott ezt több tagállam határozottan jónak látná, mert így egyszerűbb lenne döntéseket hozni. Az államtitkár szerint a következő uniós vezetésnek – amellett, hogy fel kell számolni a bevándoráspárti gyakorlattal – lépnie kell a balkáni bővítés terén és az öt éves ciklus végére új tagokat kell az EU-ba hozni.

Az unió következő hét éves költségvetéséről szólva pedig azt mondta az államtitkár, hogy Magyarország már holnap áldását adná az új költségvetésre, ha a javaslat jó lenne, de az éppenséggel rossz. Ebben egyébként olyan elképzelések is megfogalmazódnak, hogy azoknak az államok, amelyek nem tartják be a jogállamisági szabályokat, a költségvetési támogatását fel lehessen függeszteni, vagy meg lehessen vonni. Takács Szabolcs azt mondta, hogy a magyar érdekekkel teljesen egyezik az uniós források védelme, de az ilyen jogállamisági procedúra már megfelelően szabályozva van az uniós alapokmányokban, csak azokat kellene betartani. Szerinte minden további mechanizmus arra lesz jó, hogy megbüntessék például Magyarországot a bevándorláspolitikája miatt. Azt ismondta az államtitkár, hogy a magyar kormány az egyik legjogkövetőbb tagja az EU-nak, elég csak megnézni a kötelezettségszegési eljárások számát. Ugyanakkor pár órával Takács Szabolcs sajtótájékoztatója előtt mondta ki az Európai Bíróság, hogy a magyar földtörvény összeegyeztethetetlen az uniós joggal. Az Európa Tanács emberi jogi biztosa pedig szintén ma közölte, hogy négy területen is jelentős visszalépés tapasztalható a magyarországi jogállamiság terén.

Arra a kérdésre, hogy vajon az Európai Néppárt bölcseinek miért nem sikerült találkozniuk a Fidesz bölcseivel, hogy a magyarországi demokrácia helyzetéről beszélgessenek, Takács Szabolcs azt mondta: nem kell terhelni a vitákkal a kampányban sem a Néppártot, sem a Fideszt.