Nem azon törjük a fejünket, hogy mi nincs, hanem, hogy mit lehet csinálni

Az uniós támogatások áldás és átok is a mezőgazdaságnak. Két biotermelővel beszélgettünk, akik megtalálták a helyüket a piacon: Dezsény Zoltánnak bejött a fiatal gazda program, Őry Barnabás szerint viszont annyira elhibázott az egész támogatási rendszer, hogy inkább nem is kér belőle, és a saját erejéből tartja fönn a gazdaságát.

Az Európai Unió nagyon sok pénzt költ a mezőgazdaság támogatására, ezzel igyekszik megteremteni a megélhetését az egyre fogyatkozó számú őstermelőnek. A fiatalok körében különösen népszerűtlen a gazdálkodás, ezért az EU egy külön programmal szponzorálja kifejezetten a 41 év alatti vállalkozókat, akik úgy döntenek, hogy gazdálkodni kezdenek.

A támogatások viszont hátrányokkal is járnak: a mezőgazdaságba pumpált pénz legnagyobb része a nagy cégekhez kerül, akik óriási területeken gazdálkodnak. Ez még jobban megnehezíti a kistermelők dolgát, akik egyébként is versenyhátrányban vannak a piacon.

Két gazdával beszélgettünk róla, hogy hogyan boldogulnak ebben a helyzetben: Dezsény Zoltánnak az uniós támogatás segített beindítani a vidéki életét, amikor megalakította a kevesebb, mint két hektáron működő Magosvölgy Ökológiai Gazdaságot.

Őry Barnabás, a Cserhát Biokert alapítója a másik utat választotta: nem pályázott a fiatal gazda programra, és a területalapú támogatást sem veszi föl. Inkább olyan réspiacokra állít elő prémium termékeket, amelyeket a támogatások nem befolyásolnak. Arról beszélt az EUrologusnak, hogy ideje lenne átalakítani az uniós rendszert, hogy ne a nagytermelők járjanak vele a legjobban, és ne torzítsa annyira a versenyt a piacon.

Erről is szól a választás

A vasárnapi európai parlamenti választásnak az is tétje, hogy bejut-e elég képviselő az uniós döntéshozásba, akik felvállalják, hogy megreformálják a politikai okok miatt évtizedek óta nagyjából változatlan támogatási rendszert, amelyik a mostani formájában nem ösztönzi eléggé az innovációt, és nem is biztosítja megnyugtatóan, hogy a következő évtizedekben is elegen foglalkozzanak mezőgazdasággal az Európai Unióban.

A videó a Citizens for Europe és az EUrologus együttműködésének keretében készült.

Szóljon hozzá az EUrologus Facebook-oldalán !