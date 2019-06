Ellenzéki kerekasztal alakulhat Brüsszelben

Ujhelyi István elmondta, bízik benne, hogy a Demokratikus Koalíció és a Jobbik képviselői nyitottak lesznek az együttműködésre, mert így hatékonyabban tudják megjeleníteni a magyar érdekeket az EP különböző testületeiben. Cseh Katalin hozzátette, hogy az ellenzéki képviselőknek is magasabb fokozatba kell kapcsolniuk. “Alig másfél hete vagyunk képviselők és ebben a másfél hétben kiderült, hogy az éj leple alatt darálják be az MTA-t, kiderült, hogy az elmúlt évben 100 milliárd forinttal gazdagodtak az Orbán-családhoz közel álló cégek, és bejelentette Szijjártó Péter, hogy az autógyártás fontosabb számára, mint a klímaváltozás” - mondta Cseh Katalin. A momentumos képviselő azt tekinti feladatának, hogy megmutassa az Európai Parlamentben: van másik Magyarország, amely európai, tisztességes, demokratikus és innovatív. Cseh Katalin ezzel a kezdeményezéssel azt is be szeretnék bizonyítani, hogy Magyarországon is van esélye a változásnak, ha az ellenzéki politikusok egyeztetnek és együttműködnek.

Ujhelyi István arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Parlament négy legnagyobb politikai pártja közös nyilatkoztot fogadott el, amely arra utal, hogy egy akár kétharmados többségű Európa-párti koalíció jöhet létre az új parlamenti felállásban, ahol a magyar ellenzéki képviselőknek is lehetőségük lesz a magyar érdekek megjelenítésére.

Jogállamiság, sajtószabadság, a korrupció elleni határozott fellépés – ezek azok a területek, amelyeken Cseh Katalin szerint meg kell teremteni az ellenzéki együttműködést például azzal is, hogy az ezzel foglalkozó bizottságokban garantált legyen a jelenlétük.