Szijjártó szerint az EU a szocializmus felé halad

Szijjártó Péter a tanácskozás szünetében magyar újságíróknak beszélt arról, hogy a világban zajló változások átrendezték az erőviszonyokat is, és az Európai Unió “sem gazdasági, sem biztonsági szempontból” nem tartozik eddig a változások győztesei közé. Szijjártó szerint az EU migrációs politikájában egy hajtűkanyarra van szükség, mert addig, amíg az unió menedzselni és nem megállítani akarja a migrációt, sem biztonságos, sem versenyképes nem lesz. A magyar tárcavezető amiatt is aggódik, hogy a tagállamokat szocialista típusú gazdasági javaslatokkal (például adóharmonizáció, adósság-közösségiesítés) ”szórakoztatják”, ahelyett, hogy felgyorsítanák a szabadkereskedelmi megállapodások megkötését. Szijjártó Péter óvta a többi miniszter attól, hogy az EU-ban szocializmust vezessenek be. Amiatt is kifejezte nemtetszését, hogy az unió egységét rombolják a külső és belső kioktatások, mint mondta, ez nem vezet sem partnerséghez, sem együttműködéshez, előbb-utóbb mindenkinek elege lesz abból, hogy Brüsszelből akarják megmondani, ki hogyan éljen.

Élesen tiltakozott és elfogadhatatlannak nevezte Szijjártó Péter azt a törekvést, amely szerint az EU közös kül- és biztonságpolitikájában bizonyos ügyekben az egyhangú döntéshozatalról a többségi szavazásra térjenek át. Ezzel kapcsolatban több tagállam is nyomást fejt ki, mert többször előfordult, hogy egy nemzetközi válsághelyzetben az EU-nak egy hónap is kevés volt ahhoz, hogy közös álláspontot alakítson ki. Sőt, arra is voltak példák, hogy Magyarország vétója miatt maradt el az egységes EU-s álláspont. Szijjártó Péter leszögezte, a többségi szavazást Magyarország minden létező fórumon ellenezni fogja.