Belgiumban hivatalosan is gyanúsított lett Dries van Langenhove - írja a VRT Nieuws. A 26 éves fiatalembert onnan ismerhetjük, hogy tavaly a tusványosi szabadegyetemen az egyik kerekasztal-beszélgetés meghívott résztvevője volt, és kiválóan elbeszélgetett Orbán Viktorral. Rajta keresztül üzente a magyar miniszterelnök a belgáknak, hogy „ha Belgium változást akar, álljon fel, és harcoljon”, ellenkező esetben nagy gondok lesznek, öt-tíz éven belül nagyon más országgá válhat. Van Langenhove pedig szinte szó szerint visszamondta a Fidesz migránsellenes téziseit. A fiatal politikus a flamand fiatalokból álló Schild & Vrienden (Pajzs és Barátok) szervezet vezetője, a májusi belga választásokon a jelentősen megerősödött Vlaams Belang (Flamand Érdek) nevű szélsőjobboldali párt színeiben a belga képviselőházba jutott.

Fotó: Francois Lenoir / Reuters Dries van Langenhove

Tavaly szeptember óta azonban vizsgálat folyt ellene, illetve a szervezete ellen. Rasszizmussal, holokauszttagadással és a fegyverviselésre vonatkozó törvény megsértésével gyanúsítják. Lefoglalták a számítógépét, amelyen mindezekre bizonyítékokat is találtak. Egy belga közszolgálati televízió műsorában mutattak be olyan üzeneteket, amelyekben a szervezet egyes tagjai "elfogadhatatlan" kijelentéseket tettek, valamint horogkeresztes és a feketéket állatokhoz hasonlító képeket osztottak meg. A riport szerint az ifjúsági mozgalom tagjai "fajok háborújáról" beszélnek, és arról, hogy készen kell állni arra is, hogy akár erőszakkal állítsák meg a bevándorlás jelentette fenyegetést.

Dries van Langenhove ellen a vizsgálóbíró szerint elegendő bizonyíték van ahhoz, hogy az ügye eljusson a bíróságig. Őrizetbe vételét azonban nem rendelték el, ugyanakkor ennek elkerülésére többféle feltételt is teljesítenie kell. Az egyik például az, hogy a politikusnak egy részt kell vennie egy vezetett látogatáson a mecheleni Dossin Kazerne múzeumban. Ez az emlékhely a zsidók és a cigányok üldözéséről, deportálásáról, az ellenük a náci időszakban elkövetett gyilkosságokról szól.

Az eljárás egyelőre nem érinti van Langenhove parlamenti mandátumát.