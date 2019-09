Trócsányi visszalépett, nem lesz alelnök az EP egyik szakbizottságában

Hétfőn délelőtt még arról tájékoztatta az Európai Parlament sajtószolgálata az újságírókat, hogy az EP Alkotmányügyi Bizottságának napirendje szerint kedden délelőtt választják meg a bizottság második alelnökét, erre a posztra az Európai Néppárt Trócsányi Lászlót jelölte. Délután azonban már a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja közleményben jelezte, hogy

Trócsányi László hivatalosan európai uniós biztosjelölt lett, ezért nem tudja felelősséggel vállalni az EP Alkotmányügyi Bizottságában az alelnöki jelölést.

A közleményből kiderül az is, hogy az Európai Néppárt frakciója a közeljövőben új fideszes jelöltet állít az Alkotmányügyi Bizottság alelnöki pozíciójára, és ezt követően kerülhet sor a szakbizottsági szavazásra az alelnöki tisztségről.

Trócsányit idén júliusban már egyszer jelölte a Néppárt alelnöknek, azonban több párt ellenállása miatt inkább őszre halasztották a voksolást – ez lett volna most. Orbán Viktor egyébként már a Fidesz EP-listájának összeállításának kapcsán jelezte, hogy a listavezetőt, Trócsányi Lászlót jelöli majd magyar uniós biztosnak.

Trócsányi az elmúlt hetekben kétszer is találkozott Ursula von der Leyen megválasztott európai bizottsági elnökkel, aki feltehetően már ismertette vele, hogy milyen portfóliót szán neki. Erről a hivatalos bejelentés csak azt követően várható, hogy az új olasz kormány is előáll személyi javaslatával a biztosi tisztségre vonatkozóan, ekkor lesz teljes a biztosi kollégium, amely november 1-jével lép hivatalba. A testületről majd az Európai Parlamenti is szavaz, miután a szakbizottságokban meghallgatták a jelölteket. Trócsányi EP-bizottsági alelnöki posztja tehát kevesebb mint két hónapig tartott volna.