Újabb fideszesből nem lesz most EP-bizottsági alelnök

Hidvéghi Balázs sem lesz európai parlamenti bizottsági alelnök, Trócsányi László után az ő jelölése is lekerült a napirendről. Hidvégit a magyar kormányt gyakran bíráló állampolgári jogi, bel- és igazságügyi szakbizottság egyik alelnökének jelölte a Fidesz, ezt a döntést azonban nagyon sok bírálat érte már eddig is.

Hivatalosan is megerősítette az Európai Parlament sajtószolgálata, hogy Hidvéghi Balázs fideszes EP-képviselő bizottsági alelnökségének ügyében az eredetileg tervezett időpontban, vagyis szerdán délután nem fog döntés születni. Hidvéghit a Fidesz még júliusban jelölte az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság egyik alelnökének, azonban már akkor a parlamenten belül és azon kívül is élénk tiltakozást váltott ki az ügy, ezért a szavazást szeptember 4-re halasztották – most azonban ismét lekerült az ügy a napirendről.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője, az Európai Parlament alelnöke így kommentálta az ügyet a Facebookon: “A Néppárt megértette, hogy azok után, hogy a Fidesz feldúlta a Magyar Köztársaságot, képviselőit senki nem fogja megválasztani. Ezért aztán, hogy megmeneküljenek egy kínos vereségtől, Hidvéghit már el se merik indítani.”

Tegnap megírtuk, hogy Trócsányi László visszalépett az Alkotmányügyi Bizottság alelnöki tisztségétől arra hivatkozással, hogy mivel hivatalosan is Magyarország uniós biztos-jelöltje lett, a két tisztséget nem tudja összeegyeztetni.

Trócsányi és Hidvéghi helyére is az Európai Néppártnak, azon belül a Fidesznek van joga jelöltet állítani. A harmadik, függőben lévő fideszes alelnök-jelölt Bocskor Andrea a Kulturális Bizottságban, az ő esetében – egyelőre – szeptember 23-án vagy 24-én dönt a szakbizottság.

Kértük az ügyben a Fidesz-KDNP EP-frakciójnak reakcióját is, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

(Borítókép: Hidvéghi Balázs, a FIDESZ-KDNP képviselője az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2019. július 16-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)