Mellényúlt Von der Leyen az "európai életmódot védő" tárcával

„Az európai életmód védelméért felelős tárca egy kalap sz...r. Az Európai Parlament mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy soha ne jöhessen létre” – jelentette ki Claude Moraes brit munkáspárti EP-képviselő, az állampolgári jogi és belügyi szakbizottság előző elnöke szerdán egy konferencián az EP-ben. Holland liberális kollégája, Sophie in’t Veld közleményében „hamis portfóliónak” hívta a görög Margaritísz Szkínásznak szánt posztot.

Egy megdöbbentően bonyolult biztosi tárca képe bontakozik ki abból a megbízólevélből, amelyet az Európai Bizottság leendő elnöke, Ursula Von der Leyen írt Szkínásznak. Az európai életmód védelmét szolgáló biztosi portfólióban az alábbi feladatok várnak a görög biztosjelöltre:

A modern kihívásoknak megfelelően átalakítani a munkaerőpiacot, különös hangsúlyt fektetve az oktatásra és készségfejlesztésre, ifjúságpolitikára és sportra, az esélyegyenlőség és a sokszínűség tiszteletére, valamint a bevándorlók és menekültek integrációjára a társadalomban.

Közös nevezőt találni a migráció kérdésében új bevándorlási és menedékjogi paktum, illetve a legális bevándorlás jogi kereteinek kidolgozásával.

Létrehozni az Európai Védelmi Uniót, ami megerősíti a külső és belső biztonság közötti kapcsolatot, valamint hatékonyan megelőzi és reagál a hibrid biztonsági fenyegetésekre.

A magyar közvélemény számára bizonyára ismerős az a retorika, amely az európai munkahelyek és kultúra védelmét kapcsolja össze a migrációtól való félelemmel, a bevándorlók integrációjával és a hatékonyabb védelempolitikával. A gondolatmenet rendre megjelenik a lengyel kormánypárt és az olasz kormányból nemrég távozott Északi Liga, illetve a szélsőjobbos német AfD vagy holland Szabadságpárt politikusainak beszédeiben is. Ám az európai politikai szereplők jelentős részének szemében elfogadhatatlan.

„Groteszk az a célzás, hogy az Európaiakat meg kell védeni a külső kultúráktól. Határozottan visszautasítjuk ezt a narratívát”

– írja in’t Veld képviselő. Az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet szóvivője a Twitteren „aggasztó üzenetként” jellemezte Von der Leyen bejelentését , míg az európai Zöldek frakcióvezetője, Ska Keller „ijesztőnek”. Nem azért gondolják ezt a mérsékelten konzervatív, zöld, liberális, szociáldemokrata és szélsőbalos politikai erők, mert kifejezetten azt szeretnék, hogy tömegével érkezzenek Európába a bevándorlók. Hanem azért, mert

súlyos szakmai hiba, ha a menekültügy, a társadalmi integráció és a védelempolitika területei összemosódnak, mert egyes társadalmi csoportok megbélyegzéséhez, kirekesztéséhez és hosszabb távon erőszakhoz vezethet.

A legnehezebb helyzetben a magát közép-jobboldali politikai erőként definiáló Európai Néppárt (EPP) van. A Von der Leyen pártját, a német Kereszténydemokrata Uniót (CDU) és a Fideszt is magában foglaló pártcsaládnak úgy kell reagálnia a politikai közbeszéd jobbratolódására, hogy elhatárolódik a szélsőjobbtól, de a kirekesztő és populista gondolatok iránt fogékony szavazóit is megtartja. Ilyen kísérlet volt az EP-választások előtt kiadott programjuk, amely már pedzegette az Európai Védelmi Unió kérdését.

Az európai életmód biztosi portfóliója is abba a kísérletsoroztba illik tehát, amely a konzervatív pártcsalád Fideszt is magában foglaló jobbszárnya, illetve a mérsékeltebb erők között teremtene kompromisszumot.

Ugyanakkor az ötlet a politikai spektrum összes többi szereplőinek a tiltakozásán túl a pozíció komoly szervezetmenedzsment-kérdéseket is felvet, hiszen az említett témák egy sor másik biztosnál is megjelennek. Egyelőre nem tudni, Szkínásznak hogyan kell együttműködni a leendő belügyi biztossal, Ylva Johanssonnal, akinek a megbízólevél szerint szintén meg kell reformálnia bevándorlás- és menekültügyi rendszert. Hasonlóképpen, a külügyi főképviselő Josep Borrell-től sem lehet elvitatni, hogy fontos szerepe lesz az EU védelmének kialakításában. Nem is beszélve arról, hogy létezik innovációs és ifjúságügyi, valamint gazdasági tárca is.