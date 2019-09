Az EP feltételekkel halasztaná a brexitet

Az új Európai Parlament is teljes súlyával az uniós álláspont mögött áll a brexittel kapcsolatban. A képviselők lehetségesnek tartják, hogy a britek újabb haladékot kapjanak a kilépésre, de leszögezik, hogy egy rendezetlen kilépésért csakis az Egyesült Királyságot terheli a felelősség.

Az Európai Parlament nem változtatott álláspontján, a tagállamokhoz hasonlóan a képviselők sem járulnak hozzá az Egyesült Királyság EU-ból történő kilépési feltételeinek újratárgyalásához. A „rendezett brexitet" támogató állásfoglalást 544 szavazattal, 126 ellenszavazat és 38 tartózkodás mellett fogadták el. A határozat tartalmazza, hogy a képviselők elutasítanak minden kilépési megállapodást az ír-északír határellenőrzés újbóli bevezetését megelőző tartalékmegoldás nélkül.

Rögzítik, hogy a megállapodás nélküli kilépésért kizárólag az Egyesült Királyságot terheli a felelősség. Egyúttal elképzelhetőnek tartják a kilépési határidő újabb meghosszabbítását, ha azt az Egyesült Királyság kéri, és elfogadható indokokat hoz fel, például azt, hogy el akarják kerülni a rendezetlen brexitet, vagy népszavazást, esetleg választást akarnak tartani.

A nyilatkozat hangúlyozza, hogy a brit alsóházban háromszor is elutasított megállapodás ügyel az európaiak és a brit állampolgárok jogaira és lehetőségeire, pénzügyi elszámolási mechanizmust biztosít az Egyesült Királyság kötelezettségeinek kiegyenlítésére, és figyelembe veszi az átmeneti időszakra vonatkozó brit igényt. Leszögezik a képviselők, hogy készen állnak visszatérni az EU által eredetileg javasolt, csak Észak-Írországot érintő megoldáshoz (amely az ír-északír határról az Ír-tengerre tenné a kötelező határellenőrzést). Mindenféle megállapodáshoz az Európai Parlament jóváhagyása szükséges.

Az uniós tagállamok áprilisban döntöttek úgy, hogy az Egyesült Királyság október 31-ig kap újabb határidőt a kilépésre. A britek ugyanakkor azóta sem fogadták el a kilépési megállapodást. Október 17-18-án ismét EU-csúcsot tartanak Brüsszelben, amelynek központi témája minden bizonnyal a brexit lesz.

A brit belpolitika brexitet érintő fejleményeiről, és Boris Johnson kormányfő terveiről itt írtunk bővebben>>>

Több mint 6,5 milliárd forint plusz forrást kap az Erasmus

Nagy többséggel, 614 szavazattal, 69 ellenszavazat és 10 tartózkodás mellett úgy döntött az Európai Parlament, hogy 100 millió euróval (kb. 33,3 milliárd forinttal) emelik az Unió két kiemelt programjának támogatását. A Horizon 2020 kutatási program további 80 millió, az Erasmus+ diákcsereprogram pedig további 20 millió euróból gazdálkodhat. Az Erasmus az EU egyik legsikeresebb programja, ami onnan is látható, hogy míg a következő hét éves költségvetés a brit kilépés miatt csökken, diákcserére a jelenleginél is több forrást szán az Európai Unió. Hasonló mondható el a kutatásfejlesztés területéről is.

Ugyancsak pénzügyi jellegű döntés, hogy a képviselők 1,8 milliárd euró visszatérítéséről határoztak a tagállamok számára a 2018-as költségvetésből. Vagyis ennyivel kevesebbet kell befizetni a közös kasszába. Az általában kamatokból és a Bizottsághoz beérkezett büntetésekből, illetve a fel nem használt programforrásokból keletkezett összeg visszatérítése nem egyedi, minden évben születik hasonló döntés.