Még nincs vége, de Trócsányi nem sok jóra számíthat

JURI nem változtat a levélen, vagy vita tör ki az értelmezésben a képviselők között, így végül Sassoli nem továbbítja a dokumentumot Von der Leyennek. Ha a jogi szakbizottság nem állapította volna meg az etikai problémák miatt az összeférhetetlenséget, Plumbnak és Trócsányinak akkor is nehéz dolga lett volna a portfóliójuknak megfelelő szakbizottsági meghallgatáson. A bővítés- és szomszédságpolitikai portfólió élére szánt Trócsányi esetében tudni lehetett, hogy az EP külügyi szakbizottságában (AFET) alaposan meg fogják izzasztani azzal,

mikor igazságügyi minisztersége idején indította meg az Európai Parlament a 7. cikk szerinti eljárást a magyar demokrácia és jogállamiság védelmében. Gyöngyösi Márton jobbikos EP-képviselő, a külügyi bizottság tagja az EUrologusnak elmondta, hogy pártcsaládhoz nem tartozó képviselőként is sikerült felszólalási időt kapnia a keddre tervezett meghallgatáson. Arról is szerette volna megkérdezni a balkáni országok demokratikus fejlődéséért is felelős tárca várományosát, hogy

Vagyis ha végül mégis megtartják az elnapolt meghallgatást, Trócsányinak egész biztosan fel fogják tenni ezeket a kérdéseket, ahogy a JURI levelében említett orosz kapcsolatot is alaposan megvitatják majd. Ráadásul az, hogy az EP egyik szakbizottsága már megállapította az összeférhetetlenségét, csak még jobban ráirányítja a figyelmet a Trócsányi kinevezése körüli ellentmondásokra. Az pedig, hogy mindkét nagy politikai pártnak, a jobbközép Európai Néppártnak és a szociáldemokrata frakciónak is van egy-egy fekete báránya, nagyban megkönnyíti a koalícióalkotást. A zöld, liberális-centrista és a szélsőbaloldali pártcsaládok örömmel fognak a szociáldemokraták mellé állni az AFET-ben, hogy leszavazzák Trócsányit, azután pedig a Néppártiak mellé a közlekedéspolitikai (TRAN) szakbizottságban a román szociáldemokrata Plumb ellen. Az új eljárásrend értelmében a szavazáskor a pártcsaládok súlyozott arányát képviselő koordinátorok kétharmadának kell egy biztosi kinevezést jóváhagynia. Ha a szakbizottságban át is mennének a biztosjelöltek, az EP plenáris ülése a végszavazáson az egész biztosi testületet elutasíthatja a két ellentmondásos tagja miatt.