Azt állítja Trócsányi ügyvédi irodája, hogy ingyen adtak tanácsot a névadó miniszternek

Közleményben reagált a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda arra, hogy az EU illetékes bizottsága nem tartotta alkalmasnak az EU-biztosi posztra Trócsányi László volt igazságügy-minisztert.

A román biztosjelölt és Trócsányi esetében is úgy látta a JURI bizottság, hogy felmerül az összeférhetetlenség kockázata, és erről az eljárásrendnek megfelelően levélben értesítették a Parlament elnökét. A Politico brüsszeli hírportál által közzétett dokumentumok szerint Trócsányival kapcsolatban általában véve is aggályosnak tartják az ügyvédi irodájához fűződő kapcsolatát, illetve a cég 2018-as Paks II-höz kapcsolódó megbízását, a társtulajdonosnak adott minisztériumi tanácsadói kinevezést és Trócsányi orosz kapcsolatait is kritizálják.

A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda péntek esti közleménye szerint a Miniszterelnökség még 2013-ban bízta meg irodájukat, hogy a Paks II-ügyben folyamatosan képviselje, Trócsányi László pedig 2014 júniusától töltötte be az igazságügyi miniszteri posztot.

Azt írják, "a Paks II ügy egyes szakaszaiban a képviseletet a Nagy és Trócsányi más-és-más ügyvédi irodákkal együtt látta el. Az ehhez kapcsolódó megbízási szerződéseket a szerződő felek az ügy egyes szakaszaihoz igazították, illetve újrakötötték. Miután Ausztria 2018-ban pert indított a Paks II-engedélyeit kiadó Európai Bizottság ellen, szükséges volt, hogy az iroda almegbízottként egy ilyen ügyekben nagy tapasztalattal rendelkező londoni ügyvédi irodát is igénybe vegyen. 2018-ban emiatt kellett újrakötni a Miniszterelnökséggel a szerződést."

Az iroda szerint 2014-től a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda sem a kormánytól, sem egyes minisztériumoktól munkadíjjal járó újabb megbízást nem vállalt, és Trócsányi László 2007-től folyamatosan szünetelteti az ügyvédi tevékenységét, a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodától semmilyen jövedelmet nem vett föl és 2018-ban a vagyonrészét névértéken kivonta. A "Nagy és Trócsányi" márkanevet maga az iroda védjegyeztette még 1993-ban a név tulajdonosaként.

A közlemény végén azt írják, a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda munkatársai, csakúgy, mint más neves szaktekintélyek nyújtottak tanácsadást többek között az Igazságügyi Minisztériumnak és Trócsányi Lászlónak is, de ezért az iroda munkatársai soha, semmilyen ellenszolgáltatásban nem részesültek.