A közlekedési biztosi portfóliót kaphatja Várhelyi Olivér

„Komolyan gondolkoznak a magyar és a román biztosjelölt tárcáinak a cseréjén” - mondta Ujhelyi István MSZP-s európai parlamenti képviselő csütörtökön. A Karácsony Gergely közös ellenzéki polgármester-jelölt brüsszeli látogatása alkalmából szervezett sajtótájékoztatón a házigazda EP-képviselő elárulta: az Európai Bizottság leendő elnökének, Ursula von der Leyennek a környezetéből származó információk szerint felmerült annak a lehetősége, hogy a bővítés- és szomszédságpolitika helyett a közlekedési portfóliót kapná meg a magyar biztosjelölt.

Ha valóban megcserélik a portfóliókat, akkor Ujhelyinek, az Európai Parlament közlekedési és turisztikai szakbizottságnak alelnöként fontos szerepe lenne Várhelyi Olivér szakbizottsági meghallgatásán is.

Az EP-képviselő az előző ciklusban is ebben a szakbizottságban dolgozott, kifejezetten jó viszonyt ápolt a hasonló szakterületért felelős Navracsics Tibor biztossal. Az ifjúságért, oktatásért, kultúráért és sportért felelős biztos és a szocialista EP-képviselő együttműködése segített abban, hogy megszületett a 18 éves fiataloknak egyhónapos európai vonatbérletet biztosító DiscoverEU program és a cirkuszművészeti díj, a BigTopLabel, amellyel szerdán tüntették ki a Magyar Nemzeti Cirkuszt.

Ha Ursula von der Leyen tényleg így dönt, a portfóliócsere valamiféle vigaszdíj vagy kompromisszum lehet a románok számára. Az EUrologus a szociáldemokrata EP-frakció két, különböző nemzeti küldöttségbe tartozó tagjától is úgy hallotta: a román kormány konfliktusba keveredett Von der Leyennel a jelölésekkel kapcsolatban. Viorica Dăncilă román miniszterelnök ugyanis nem tartotta méltányosnak, hogy Von der Leyen tőle női biztosjelöltet kér, míg Orbán Viktortól másodjára is elfogadta egy férfi jelölését. A román kormány egy darabig megpróbált nyomást gyakorolni Von der Leyenre és Orbánra is.



Románia jelöltje tehát a már megbukott Rovana Plumbbal együtt javasolt Dan Nica román EP-képviselő és exminiszter, illetve tartalékban ott van az uniós ügyekért felelős külügyi államtitkár Gabriela Ciot is. Az EUrologus forrása úgy fogalmazott: „Von der Leyen jobban járna, ha Ciotot választaná, mert ha Plumbot is megbuktatta az EP, akkor Nicát biztosan meg fogja.” Bár a három szociáldemokrata kormányban is különböző miniszteri posztokat betöltő politikusnak Romániában sikerült tisztáznia magát a vádak alól, a román sajtóban számos ügyét, többek között egy Microsoft-botrányban való érintettségét is emlegetik.

Fotó: Wikipedia Dan Nica

Ciotnak tehát sokkal jobb esélyei lennének, és a kompromisszumos ajánlatként felfogható portfóliócserével azt is el lehetne kerülni, hogy a meghallgatáson számon kérjék a szomszédság- és bővítéspolitikai tárca várományosának számító magyar jelöltön, hogyan fogja a demokratikus intézményrendszer fejlesztését és a korrupcióellenes harcot elősegíteni a tagjelölt balkáni államokon, mikor a magyar jogállamiság védelmében az Európai Parlamentnek el kellett indítania a 7. cikk szerinti eljárást.

Ugyanakkor a magyar miniszterelnök nem érzi magát lépéskényszerben, mivel kedden a román parlamentben benyújtottak egy bizalmatlansági indítványt Dăncilă ellen, így a kormányfőnek sietnie kellett, hogy még egyáltalán jelölhessen valakit. A szavazást várhatóan pénteken tartják meg, így lehet, hogy nemsokára nem lesz kinek Von der Leyennel alkudoznia.

