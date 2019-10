Nincs megegyezés menekültügyben az EU-ban

Három és fél órás tárgyalás után sem tudtak megegyezni a menekültügyben az európai belügyminiszterek Luxemburgban. A német, francia, olasz és máltai kormányok két hete állapodtak meg egy ideiglenes és önkéntes rendszerről, amely rendezte volna, hogy melyik tagállamok veszik át a tengerből kimentett menedékkérőket a különösen leterhelt mediterrán országoktól.

Máltán arra kérték fel a többi tagállamot, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A határidő kedden járt le, de úgy tűnik, a már korábban is szolidárisnak mutatkozó Portugálián és Luxemburgon kívül más ország nem hajlandó részt venni a tengerből kimentett menedékkérők elosztásában.

Az uniós belügyminiszterek maratoni hosszúságúra nyúlt munkaebédjén a migráció egyéb kérdéseit is megvitatták. Dimitrisz Avramopulosz migrációs és belügyekért felelős biztos és az Európai Unió soros elnökségét ellátó finn belügyminiszter, Maria Ohisalo is megerősítette az ülés utáni sajtótéjékoztatón, hogy az Európai Unió további segítséget akar Törökországnak nyújtani, hiszen 4 millió szír menekültet fogadtak be. Konkrét összeget egyelőre nem említettek.

Az EU és Törökország 2016 márciusában egyezett meg arról, hogy három év alatt az EU 6 milliárd euróval járul hozzá Törökországban a szír menekültek ellátáshoz azért cserébe, hogy a török hatóságok lezárják a migrációs útvonala a Földközi-tenger keleti medencéjébent. Mára az összegnek 92 százalékát kifizették, így a török kormány egyre nagyobb nyomást gyakorol az EU-ra annak érdekében, hogy újabb megállapodást kössenek. Recep Tayyip Erdoğan nemcsak szavakkal fenyeget: szeptemberben 11 500 menedékkérő érkezett Törökországból Görögországba, ami a legmagasabb szám a megállapodás óta.

Ha az EU-nak sikerül is újabb alkut kötnie Törökországgal, a Földközi-tenger déli térségének a problémája nem oldódik meg. Ezért a hajókról kimentett menedékkérők elosztásáról továbbra is tárgyalni fognak a tagállamok a most leköszönő Avramopulosz biztos szerint, aki arra is figyelmeztettet: a valódi megoldást az uniós menekültügy átfogó reformja jelenthet, ami a nemsokára hivatalba lépő Ursula von der Leyen-féle Bizottság egyik legnagyobb feladata lesz.