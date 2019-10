A tervezettnél egy hónappal később áll fel az új Európai Bizottság

December 1-jével állhat csak munkába az új Európai Bizottság, jelentett ki az Európai Parlamenti szóvivője szerdán. A bejelentés hivatalosan is megerősítette azt, amit Ursula von der Leyen, a testület leendő elnökének múlt heti levele alapján már sejtetni engedett.

A tervek szerint az Európai Parlament október 23-án szavazott volna az új Bizottságról, de miután a 26-ból három jelöltet is alkalmatlannak találtak a biztosi pozícióra, a szavazást el kellett halasztani, és a november 1-jei határidő is egy hónappal későbbre tolódott.

Von der Leyen most a francia, magyar és román kormányoktól is két nevet, egy férfi és egy női jelöltét várja, hogy közülük választhasson az új Bizottságba. Mivel a nemi és földrajzi egyenlőség elvein túl szakmai és politikai szempontokat is figyelembe kell venni, a kiválasztási folyamat még jó ideig eltarthat.

Az új Bizottság felállásáig a Jean-Claude Juncker vezette testület marad.