Az Európai Bizottság zöld utat adna Horvátországnak, hogy belépjen a schengeni övezetbe

Az Európai Bizottság elérkezettnek látja az időt, hogy Horvátország belépjen a schengeni övezetbe. Erről még az Európai Tanácsnak is döntenie kell, ahol a Szlovéniával való határvitája miatt Horvátországot nagy valószínűséggel egy vétó fenyegeti. Horvátország schengeni tagsága jó hír lenne a magyar nyaralóknak, de a horvátok is könnyebben tudnának külföldön munkát vállalni. Azonban Horvátország kilátásait a schengeni tagságra a román és a bolgár forgatókönyv árnyékolja be: a két kelet-balkáni ország már 2010 óta vár arra, hogy az Európai Tanács elfogadja tagságukat, de a jogállamisági problémák miatt az európai vezetők mindig megvétózták azt.