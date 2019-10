Brit uniós biztosjelöltet is kér Von der Leyen, ha halasztják a brexitet

Ha az október 31-i határidőhöz képest elhalasztják a brexitet, Nagy-Britanniától is biztosjelöltet fog kérni Ursula von der Leyen – jelentette ki az Európai Bizottság leendő elnöke csütörtökön egy helsinki konferencián. Az eseményről a Politico uniós ügyekkel foglalkozó hírportál számolt be.

„Haladnunk kell. Először is ott van a hosszabbítás kérdése, ami jól áll. Majd azt is meg kell oldanunk, hogy pontosan mennyi időt adjunk" – mondta Von der Leyen, aki azt is hozzátette, hogy ha Nagy-Britannia még november 1-jén az EU tagja lesz, akkor „természetesen a brit kormánytól is biztosjelöltet kér".

Ez akár azt is jelentheti, hogy az új Európai Bizottság a december 1-jére halasztott határidőnél is később tud majd munkába állni. Ugyanis Boris Johnson brit miniszterelnök korábban már leszögezte, nem hajlandó uniós biztost küldeni. Ugyanakkor pár héttel ezelőtt olyan találgatásokról is hallani lehetett, hogy Johnson bevetheti az atomfegyvert, és a híresen EU-ellenes Nigel Farage UKIP-es európai parlamenti képviselőt jelöli biztosnak, hogy borsot törjön az uniós intézmények és tagállami kormányok orra alá.

Bár a brit parlament kedden sem tudott megegyeznia brexitmegállapodásról, jelenleg úgy tűnik, a tagállami kormányok hajlandóak lesznek rábólintani a halasztásra, mivel mindenáron szeretnék elkerülni, hogy Nagy-Britannia rendezetlenül essen ki az EU-ból.