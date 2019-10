Ursula von der Leyen elfogadta Orbán jelöltjét

Várhelyi Olivért és Thierry Bretont is alkalmasnak tartja az uniós biztosi posztra Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság leendő elnöke – erősítette meg az Európai Bizottság szóvivője kedden. Az még nem biztos, hogy az eredetileg a magyar biztosnak szánt bővítés- és szomszédságpolitikai portfóliót fogja-e Várhelyi megkapni, a szóvivő ugyanis arról beszélt, hogy Von der Leyen szeretné megvárni, hogy a román kormány is biztost jelöljön.

Ugyanakkor Bretonnak az állásinterjúján az eredetileg is Franciaországnak szánt hatalmas bizottsági portfólió vezetésére való alkalmasságáról is számot kellett adnia, ami a digitális gazdaság és társadalom, az európai ipar és belső piac, a hadiipar és az űrkutatás területeit is felöleli.

A magyar és francia kormányok által javasolt Várhelyivel és Bretonnal hétfőn találkozott Von der Leyen. Várhelyi jelenleg az EU-hoz akkreditált magyar állandó képviselet vezetője, Breton pedig az Atos francia információtechnológiai óriásvállalat vezérigazgatója.

Most, hogy Von der Leyen Breton és Várhelyi biztosjelöltségére is rábólintott, a tagállami kormányokat képviselő Európai Unió Tanácsának is jóvá kell hagynia a döntést, bár ez csak formaság. Az igazi kérdés az, hogy a biztosjelölteket mikor hallgatja meg az Európai Parlament.

Korábban az Európai Bizottság és Von der Leyen nyilatkozataiból arra lehetett következtetni, hogy a biztosjelölteket egyszerre küldenék az EP elé. Azonban Breton környezetéből származó forrásokra hivatkozva a Le Figaro francia napilap azt írja, hogy a jelölt néhány napon belül benyújthatja az Európai Parlament jogi szakbizottságának a vagyonnyilatkozatát. A lap szerint Breton elszánt: ha átmegy az EP etikai és szakmai meghallgatásain, eladja részesedését az Atos és Wordline vállalatokban. Bretonnak összesen 34,8 millió euró (körülbelül 11,5 milliárd forint) értékű részvényt kell majd értékesítenie.

Az EP jogi szakbizottságának szóvivője az EUrologusnak elmondta, hogy hivatalosan még nem keresték meg őket az Európai Bizottságtól azzal kapcsolatban, hogy végezzék el az anyagi és egyéb érdekek összeférhetetlenségét feltáró vizsgálatot. Ha azonban megérkezik a dokumentum, az EP-képviselők 24 óra alatt el tudják bírálni a vagyonnyilatkozatot, így elvileg már a jövő héten is napirendre vehetnék Breton ügyét.

Az Euractiv uniós ügyekkel foglalkozó hírportál francia kiadása pedig azt is tudni véli, hogy Breton szakbizottsági meghallgatása november 12-én lesz. A fenti információkból arra lehet következtetni, hogy Von der Leyen hajlandó lenne a francia biztosjelölt parlamenti eljárását engedélyezni, míg a magyar jelöltnek lehet, hogy várnia kell addig, míg a román kormány nem állít jelöltet. Ez várhatóan csak november 4. után történhet meg, ugyanis aznap szavaz a bukaresti parlament a Ludovic Orbán vezette ügyvezető kormányról. Az Európai Bizottság szóvivője az Eurologus kérdésére kitérő választ adott arról, hogy Von der Leyen továbbra is együtt szeretné-e kezelni a biztosjelöltek kérdését.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a brexithosszabbítás értelmében Nagy-Britanniának is uniós biztost kell jelölnie, amire Boris Johnson brit miniszterelnök korábban már többször nemet mondott. Itt nemcsak a jelölt személye okoz problémát, hanem az is, hogy milyen portfóliót adjanak a biztosnak, mikor azt elvileg csak néhány hónapig felügyelné.