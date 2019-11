Bővítési biztos: Így nem lesz új EU-csatlakozás a 2030-as évek előtt

Ha egyes uniós tagállamok továbbra is csak egy EU-reform után hajlandóak bővíteni az uniót, akkor az eredeti tervek helyett 2025 helyett csak 2030 után jöhet bővítés, ami Johannes Hahn bővítési biztos szerint aláásná az EU hitelességét a régióban. A bővítési perspektíva volt eddig az, ami sok fontos reform mozgatórugója volt a csatlakozásra váró országokban, és kérdéses, hogy ez egy csúszás esetén továbbra is megmarad-e. Nemcsak Törökország, Szerbia státusza is megosztó az EU-n belül: félő, hogy az oroszbarátnak számító ország destabilizálhatná az EU-t. Hahn megbízatása végéhez közeledve nem festett pozitív képet a régióról: egyre nagyobb az elnéptelenedés és a bizalomvesztés veszélye az EU-val szemben a Balkánon.