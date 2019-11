Az EP jogi bizottsága továbbengedte Várhelyit és a francia, román biztosjelöltet

Nem állapított meg összeférhetetlenséget az új francia, magyar és román biztosjelölt esetében keddi ülésén az Európai Parlament (EP) jogi szakbizottsága, mondta el Szájer József fideszes EP-képviselő, a bizottság egyetlen magyar tagja Brüsszelben. Így folytatódhat Várhelyi Olivér, a francia Thierry Breton és a román Adina-Ioana Vălean jóváhagyási folyamatuk a csütörtöki szakmai meghallgatásokkal.

Várhelyi Olivér most Magyarország EU-hoz akkreditált képviseletének vezetője. Ursula von der Leyen a szomszédságpolitikáért és bővítést felelős uniós biztosnak jelölte.

A magyar jelölt esete teljesen egyértelmű volt, nem merült fel semmilyen adat az összeférhetetlenségre, ezért egyhangú döntést hoztunk – mondta a tanácskozás után az Eurológusnak Didier Geoffroy, francia néppárti képviselő. Azaz Várhelyire 21 igen szavazat érkezett, nem volt sem tartózkodás, sem ellenszavazat. Hasonló eredmény született a közlekedési portfólió várományosa, a román Adina-Ioana Vălean esetében.

Ugyanakkor igazán nagy vita bontakozott ki a francia jelölt, Thierry Breton kapcsán.

Bretont a belső piacért és a digitalizációért felelős biztosi posztra kérték fel, a szakbizottsági meghallgatása azonban nagyon kiélezett lesz.

A jogi bizottságban 12-11 arányban támogatták, pedig sok képviselő szeretett volna kiegészítő kérdéseket feltenni neki, esetleg személyesen is meghallgatni. Úgy tudjuk, végül a liberálisok és az Európai Néppárt szavazatai elegendőek voltak a minimális többséghez. Breton az elmúlt tíz évben az Atos nemzetközi információtechnológiai óriásvállalat vezetője volt, ami több képviselő szerint összeférhetetlen azzal, hogy biztosként hasonló területre legyen döntő befolyása.

A következő lépés a három jelölt meghallgatása lesz csütörtökön a nekik szánt tárcákkal foglalkozó EP-bizottságokban, itt bizonyítaniuk kell a rátermettségüket és szakmai felkészültségüket. Alkalmasságukat háromórás meghallgatás során próbálják felmérni. Az érintettek 15 perces bevezetőit követi 25 kérdés a képviselőktől.

Az első meghallgatás után a frakciók koordinátorai legalább kétharmados többséggel akár rögtön is jóváhagyhatják az érintettek kinevezését, akik ennek hiányában további kérdéseket kapnak írásban. Amennyiben a beérkezett válaszok sem meggyőzőek, akkor újra meg kell jelenniük a testület előtt, amely – ha még akkor sincsen meg a szükséges koordinátori többség – végül egyszerű többséggel fogadhatja el őket titkos szavazáson, írja az MTI.

Az EP házbizottságaként működő Elnökök Értekezlete november 21-én áttekinti az értékeléseket és ajánlásokat, majd hivatalosan is lezárja a meghallgatásokat.

Az első magyar és román választottat, Trócsányi Lászlót és Rovana Plumbot a jogi bizottság, a francia Sylvie Goulard-t pedig az ipari és a belső piaci bizottság utasította el.

Az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottság november elsején lépett volna hivatalba, azonban ezt el kellett halasztani. A legújabb cél december elseje, bár vannak, akik szerint ez sem tartható, különösen az után, hogy Von der Leyen felkérte az Egyesült Királyság kormányfőjét, hogy nevezze meg ő is a jelöltjét, mondván, ez jogi kötelessége a brexit halasztása miatt, még ha korábban ez ellen is foglalt is állást. Diplomáciai források szerint London hajlandó eleget tenni ezen kérésnek, egyelőre azonban nem terjesztette fel jelöltjét.

A teljes biztosi testületről még az Európai Parlament plenáris ülésének is szavaznia kell. Ha minden a tervek szerint halad, akkor ez november 27-én történhetne meg. A csúszás miatt Jean-Claude Juncker mostani elnök és a biztosi testület jelenlegi tagjai maradtak a posztjukon ügyvivőként.