Von der Leyen klímavédelmet és munkahelyeket ígér az EU-nak

„Álljunk munkába!” – buzdított Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság leendő elnöke szerdán az Európai Parlamentben. Von der Leyen a strasbourgi plenáris előtt mutatta be az új Bizottságot és a legfontosabb célkitűzéseit, amelyről szerda délben szavaznak majd az EP-képviselők. Ha megkapják a képviselők többségének a támogatását, akkor december 1-jén - egy hónapos csúszással - munkába állhat az új testület.

A leendő elnök beszédének elején a prágai bársonyos forradalom 30. évfordulója előtt tisztelgett, és Václáv Havelnek, a csehszlovák rendszerváltás legendás alakjának és első cseh köztársági elnöknek egyik gondolatát többször is felidézte:

nem azért kell bizonyos dolgokat megtennünk, mert az könnyű lenne, hanem azért, mert helyes.

A hamarosan munkába álló Bizottságot egységes csapatnak nevezte, és minden politikaterületnél bemutatta az illetékes biztosjelölteket is. A szomszédság- és biztonságpolitikáért felelős Várhelyi Olivért a beszéd legelején, másodikként említette Josep Borrell külügyi főképviselő után, akiknek az lesz a feladatuk, hogy megerősítsék Európa jelentőségét a világpolitikában és jól működő kapcsolatokat építsenek a partnerországokkal. "Be kell bizonyítanunk a nyugat-balkáni barátainknak, hogy ugyanazon a kontinensen, kultúrán és történelmen osztozunk. Ugyanaz a sorsunk, így a kapunk mindig nyitva áll előttük" - mondta a bővítésre utalva.

A klímavédelmet és karbonsemleges Európát tűzte ki Von der Leyen legfontosabb célként. „Nem vesztegethetünk több időt” – mondta, miközben Velencét sújtó árvíz, az megsemmisült litván mezőgazdasági termés és égő portugál erdők katasztrófáit is felemlegette. Von der Leyen szándékai szerint a hamarosan meghirdetendő

„Zöld New Deal” programmal az EU egyszerre lesz képes csökkenteni a károsanyag-kibocsátást és új munkahelyeket teremteni.

Frans Timmermans ügyvezető alelnök lesz az alkalmas ember arra, hogy ezt feladatot megoldja a leendő főnöke szerint. Az klímavédelmi és energiakorszerűsítő intézkedéseket a gazdasági felzárkóztatással kombináló tervet várhatóan december 11-én fogja az új Bizottság nyilvánosságra hozni. Az elnevezés az amerikai gazdaságot nagy világválságból kivezető Roosevelt-programra utal.

Von der Leyen azt is leszögezte, hogy „a migráció itt fog maradni velünk”, ezért európai menekültügyi rendszer reformját és a határok megerősítését sürgette. A Bizottság leendő elnöke azt is kijelentette, hogy ehhez szolidaritás és felelősségvállalás szükséges a tagállamok részéről. De azt is hangsúlyozta, hogy vissza kell küldeni azokat, akiknek nem jár nemzetközi védelem, és a schengeni rendszer biztonságos működésére is szem előtt kell tartani.

Büszke vagyok Európára, büszke vagyok a jog uralmára

– mondta, és biztosította támogatásáról Margarítisz Szkínász európai életmód támogatásáért felelős és Ylva Johansson belügyi biztosokat.

A beszédben nagy hangsúlyt kaptak még a nemi egyenlőség, a digitalizáció és az európai gazdaság kihívásai. „Én mindig maradáspárti leszek” – üzent a Von der Leyen Nagy-Britanniának is. A beszéde zárómondata hatalmas tapsot kapott:

Álljunk munkába, hogy 30 év múlva is azt mondhassuk, éljen Európa!

