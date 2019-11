A Fidesz nem támogatta a nők elleni erőszak felszámolásáról szóló EP-döntést

Az Alapjogi Ügynökség 2014-es felmérése szerint az Unióban minden harmadik nő fizikai és/vagy szexuális erőszak áldozata lesz 15 éves kora után. A nők 55 százalékának kell szembenéznie valamilyen fajta szexuális zaklatással (11 százalékuk online). Húszból egy nőt megerőszakolnak.

Az Európa Tanács nők elleni erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezményét, azaz az Isztambuli Egyezményt 2011-ben fogadták el, az Unió pedig 2017 júniusában írta alá. Ez az első ilyen jellegű nemzetközi megállapodás a nők védelmében: az ezt ratifikáló államoknak átfogó, jogilag kötelező érvényű normákat kell követniük a nemen alapuló erőszak megelőzésére, az áldozatok védelmére és az elkövetők megbüntetésére. Jelenleg hét uniós tagállam, Magyarország, Bulgária, Csehország, Litvánia, Lettország, Szlovákia és az Egyesült Királyság nem ratifikálta, őket most felszólították, hogy késedelem nélkül tegyenek ennek eleget.

A határozatban a képviselők elítélik, hogy egyes tagállamokban támadják az egyezményt és kampányolnak ellene, mert a nyilvánosságot célzó kampányok az egyezmény tartalmának szándékos félreértelmezésén és valótlanságok állításán alapulnak.

A képviselők felkérik a Bizottságot, hogy a következő Európai Társadalmi Nem Stratégiában helyezzen kiemelt hangsúlyt a nemi alapú erőszak elleni fellépésre. Arra is kérik a Bizottságot, hogy nyújtson be a nemen alapuló erőszak minden formájára - tehát az online zaklatásra és erőszakra is - kiterjedő előterjesztést, és javasolja, hogy a nők elleni erőszakot vegyék fel az uniószerte bűncselekményként kezelt tettek sorába.

A témáról hétfőn vitatkoztak az Európai Parlamentben, amikor a képviselők egy perces csenddel tisztelegtek az áldozatok emléke előtt. Az EU is szeretné rafitikálni az egyezményt, de csak akkor teheti meg, ha már minden tagállam csatlakozott hozzá.

