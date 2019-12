Finn elnökség: Kovács tweetjei elfogadhatatlanok

Felháborítónak nevezte Kovács Zoltán nemzetközi kormányszóvivő tweetjeit Tytti Tuppurainen, finn európai ügyekért felelős miniszter az Áltanos Ügyek Tanácsát keddi ülését lezáró sajtótájékoztatón.

A magyar jogállamiság védelmében indított hetes cikk szerinti eljárásban kedden tartották a második meghallgatást, amelynek során a magyar kormány képviselőit kérdeztik az európai miniszterek az igazságszolgáltatás függetlenségéről, illetve az sajtó és a tudományos élet szabadságáról. A meghallgatás után nagy felháborodást keltett, hogy Kovács Zoltán nemzetközi kormányszóvivő folyamatosan kommentálta a közösségi médiában a meghallgatás témáit és az uniós vezetőket Soros-kórusnak nevezte. Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter többször is kikérte magának a történteket.

Az EUrologus úgy tudja, hogy az európai diplomaták a meghallgatás előkészítésénél felajánlották Magyarországnak azt a lehetőséget, hogy nyilvános meghallgatást tartsanak. Ezt a lehetőséget elutasították, majd Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára élőben számolt be a zárt meghallgatáson történtekről a közösségi médiában.

Írásos magyarázatot, és nem bocsánatkérést várunk a magyar kormánytól - mondta Tuppurainen a kedd esti sajtótájékoztatón. A finn uniós miniszter azt is kifejtette, hogy komoly témáról volt szó, és az európai jog is kimondja, hogy bizalmasan kell kezelni a meghallgatáson hallottakat. Tuppurainen a tweetek antiszemita jellegét is kritizálta.

Maroš Šefčovič, az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos is egyetértett vele, és elfogadhatatlannak nevezte azt a nyelvezetet, amit Kovács használt. Mind az európai család tagjai vagyunk, és a családtagjainkkal így nem beszélünk - mondta.