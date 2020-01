Hosszú alkudozásra számít Nagy-Britanniával Von der Leyen

A személyek szabad mozgása nélkül nem valósulhat meg a tőke és az áruk szabad mozgása, adta meg az alaphangot a brexittárgyalók számára az Európai Bizottság elnöke szerdán Londonban. Ursula von der Leyen a London School of Economics-on tartott előadását, mielőtt tárgyalóasztalhoz ült volna Boris Johnson brit miniszterelnökkel. A beszédből jól látszott:

az EU és Nagy-britannia álláspontja és célkitűzései továbbra is gyökeresen eltérnek egymástól.

A tárgyalások ugyanis azzal nem fognak véget érni, hogy Nagy-Britannia január 31-én kilép az Európai Unióból: a tervek szerint az év végéig tartó átmeneti időszakban kell majd megállapodni a jövőbeli kapcsolatokról.

Von der Leyen az egyetemen tartott beszédében megismételte a decemberi EU-csúcson kifejtett nézeteit, miszerint „példa nélküli" kapcsolatra törekszik Nagy-Britanniával, ahol

a kereskedelemben nem lesznek vámok, kvóták és tisztességtelen árverseny.

De azt is leszögezte, hogy az EU és Nagy-Britannia kapcsolata nem lehet olyan, mint korábban volt. Különbség van aközött, hogy férhet hozzá a közös piachoz, és milyen kedvezményeket kaphat.

Ez azt jelenti, hogy a frontvonalak teljesen megmerevedhetnek, ha az EU ragaszkodik a személyek szabad áramlásához. Hiszen Johnsonék számára elfogadhatatlan, hogy megnyissák a munkaerőpiacot: a brexitkampány egyik legfontosabb ígérete az volt, hogy nem engednek be több külföldi munkavállalót. Azóta is úgy tűnik, szigorú feltételekhez kötött, pontozásos rendszert vezetnek majd be.

Nem véletlen tehát, hogy Von der Leyen is utalt arra, december 31-ig nem lesz elég idő arra, hogy az EU és Nagy-Britannia jövőbeli kapcsolatainak minden részletét tisztázzák. Johnson azonban már többször kikötötte, nem akarja meghosszabbítani ezt az időszakot.

A beszédnek egyébként volt egy kifejezetten érzelmes része is, amely a közös történelemről és értékekről szólt. De a brit kormánynak szánt üzenet ugyanaz maradt: