Az EP kimondta: konkrét lépéseket akar a hetes cikk ügyében

Elfogadta az Európai Parlament azt az állásfoglalást, ami a magyar és lengyel jogállamiság védelméért folytatott hetes cikk szerinti eljárásban konkrét lépéseket sürget és kimondja, hogy romlott a helyzet a két országban az eljárás megindítása óta. A határozatot elsöprő többséggel fogadták el 446 támogató és 178 nem szavazat ellenében.

A javaslatot öt frakció nyújtotta be, közöttük volt a Fideszt is tagjai között tudó Európai Néppárt is. A dokumentum jogilag nem kötelezi ugyan a tagállami kormányokat tömörítő Európai Unió Tanácsát, kikerülniük mégis nehéz lesz, mivel az európai polgárok által közvetlenül megválasztott társjogalkotó intézmény üzenetének nagy a szimbolikus jelentősége. Ráadásul a Fidesz néppárti jövőjével kapcsolatban is komoly tanulságokat hordoz.

Donáth Anna momentumos EP-képviselő közleménye szerint

a "kétharmados többséggel" elfogadott állásfoglalással "a Néppárt a Fidesz kirúgását készíti elő" a pártcsaládból.

A dokumentum ugyanis rávilágít arra, hogy az eljárások megkezdése óta a jogállamiság helyzete romlott Lengyelországban és Magyarországon. Emellett a Tanácsot - vagyis a tagállami kormányokat - is erősen kritizálja amiatt, hogy nem haladtak előre az ügyben. Magyarországnak két, Lengyelországnak pedig három meghallgatást tartottak tavaly, de a miniszteri kérdezz-felelek után a Tanács nem fogalmazott meg ajánlásokat a tagállamok számára azzal kapcsolatan, hogy min kellene változtatni. Az Európai Parlament azt is kifogásolta, hogy a szakértőit nem hívták meg a meghallgatásokra.

A szavazást egy vita készítette elő szerdán, amin az EP-képviselők jó része egyértelművé tette:

a hetes cikk szerinti eljárás nem hozta a várt eredményeket, és egy új és átfogó megoldásra van szükség a jogállamiság védelme érdekében.

Emellett számos kritikát fogalmaztak meg a magyar és lengyel kormányokkal kapcsolatban az igazságszolgáltatás, a média, a civil társadalom függetlenségének leépítése és az uniós támogatásokat is érintő korrupció miatt. Arra is rámutattak, hogy a jogállamiság betartatása minden uniós ország érdeke, és végső soron az eljárás tétje az EU jövője.

A Fidesz politikusai a korábbi nyilatkozataikkal összhangban a baloldali média és politikai erők által indított boszorkányüldözésnek nevezték az eljárást. De ahogy például Sophie in't Veld, az Európa Megújul liberális-centrista frakció holland politikusa kifejette Járóka Lívia fideszes EP-képviselő felszólalására reagálva: a magyar kormány politikájával kapcsolatban három egymást követő néppárti elnök vezette Európai Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, az Európai Parlament többségének és a Velencei Bizottságnak vannak aggályai.

Hasonlóképpen, a csütörtökön elfogadott határozatot a szociáldemokrata, zöld, szélsőbalos és liberális-centrista politikai csoportok mellett az Európai Néppárt nyújtotta be, ami ellen Szájer József és Deutsch Tamás írásban tiltakozott is. A levél és a fideszes képviselők egy héttel korábban tartott információs ülése is azt bizonygatta a néppárti képviselőknek, hogy a hetes cikk szerinti eljárásban vizsgált tizenkét terület mindegyikén minden rendben van a magyar jogállamisággal.

Az Európai Néppárt európai ernyőszervezetében tavaly márciusban lett felfüggesztve a Fidesz tagsága (az EP-frakciónak tagja maradt), és január végén vagy február elején várható végleges döntés a magyar kormánypárt sorsáról. Az EUrologus úgy tudja, a Néppárt számára kifejezetten kellemetlen volt, hogy a hetes cikkes állásfoglalás a döntés előtt került az EP napirendjére. Ugyanakkor az elmúlt hetekben több fideszes politikus – közöttük Orbán Viktor miniszterelnök is – egyértelművé tette: a Fidesz maga dönt a sorsáról, és ha a Néppárt nem hajlandó a liberális-szociáldemokrata politikai irányvonaltól eltérő politika felé mozdulni, a Fidesz el fogja hagyni a szövetséget.

Az, hogy a négy másik frakcióval együtt a néppárti képviselők nagy része is támogatta a határozatot, egyértelmű állásfoglalás azzal kapcsolatban, hogy jobbközép politikai csoport milyen értékek mellett köteleződött el.