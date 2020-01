FAZ: Nem fogják kizárni a Fideszt a Néppártból

„Salamoni döntést” javasol a „három bölcs” az Európai Néppárt (EPP) vezetésének a Fidesszel kapcsolatban – ismertette szerdán a Mérce a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) cikkét. Az elmúlt napokban több találgatás is volt a bölcsek jelentésével kapcsolatban, olyan változat is volt, hogy akár áprilisig el is halaszthatják a döntést.

Most a német lap párton belüli forrásoktól szintén úgy értesült, a Fidesz néppárti jövőjéről szóló döntéssel megbízott három jobbközép politikus, Wolfgang Schüssel egykori osztrák kancellár, Herman van Rompuy, az Európai Tanács korábbi elnöke és Hans-Gert Pöttering, az EP korábbi elnöke ugyanis

nem tudott megegyezni a Fidesz kizárásának szükségességéről.

Wolfgang Schüssel a Fidesz tagságának visszaállítása mellett kardoskodott,

Herman van Rompuy a párt kizárását javasolta,

Hans-Gert Pöttering pedig köztes álláspontra helyezkedett.

A Néppárt tavaly márciusban, a Fidesz tagságának felfüggesztése után bízta meg a három veterán jobbközép politikust azzal: állítson össze átfogó jelentést a szélsőjobb felé tolódó, de európai parlamenti mandátumai miatt az EPP számára mégis fontos magyar kormánypárt ügyében. Csaknem 10 hónapos vajúdást követően végül a FAZ szerint azt a javaslatot fogalmazzák meg az EPP vezetésének, hogy

tartsa felfüggesztve a magyar kormánypárt tagságát mindaddig, amíg az nem tanúsít nyíltan megbánást, és nem módosít politikai irányvonalán.

Hasonló verzió lehetőségéről írt az EUrológus is korábban. Ezt a FAZ forrásai alapján ismertetett „döntést“ állítólag már a Fideszt értékalapon többször is kőkeményen bíráló Donald Tuskkal, a Néppárt decemberben megválasztott új elnökével is közölték hétfői közös megbeszélésükön, melyen – ezek szerint hiába – a titoktartásról is megállapodtak.

Amennyiben az EPP február 3-i gyűlésén a párt valóban helyben hagyja ezt a javaslatot, úgy a Fidesz EP-képviselői továbbra is eljárhatnak a néppárti frakció tanácskozásaira, de frakciópozíciót nem vállalhatnának, és Orbán Viktor miniszterelnök sem vehetne részt az Európai Tanács-ülések előtti néppárti kormányfői tanácskozásokon.

A FAZ emlékeztet arra, hogy a „bölcsek“ megosztottsága jól leképezi a teljes pártcsalád megosztottságát, amely a Magyarország elleni hetes cikkelyes eljárást múlt heti EP-szavazásán is kijött. 89 néppárti képviselő ugyanis igennel szavazott arra a határozatra, amely az eljárás hatékonyabbá, gyorsabbá tételét követeli Budapesttel szemben – de 35 néppárti képviselő a javaslat ellen szavazott, 21 pedig tartózkodott.

Az elmúlt hetekben több fideszes politikus is azt nyilatkozta, hogy egyrészt úgysem az EPP fog dönteni a párt kiléptetéséről, hanem a Fidesz maga dönt a tagságától, másrészt pedig nem tartanák tragédiának, ha ki kellene lépniük. Egyenlőre tisztán spekuláció-szinten, de felmerült Matteo Salvini Ligájával és a lengyel kormánypárttal közös jobboldali-populista frakció létrehozásának lehetősége is.