Átalakul az Európai Parlament a 73 brit képviselő kiesése után

A zöldpárti Gina Dowding és a Liberális Demokraták Sheila Ritchie-je is folytatja a politizálást a brexit után, de hazai terepen. Gina Dowding azt mondta az EUrologusnak, hogy visszatér az önkormányzati politikába: Lancaster város képviselőtanácsába is megválasztották.

Dowding a brüsszeli munkája során szívügyének tekintette, hogy harcoljon a nagyvállalatok adókerülése ellen, és hogy ösztönözze a beruházásokat a fenntartható iparágakba és a megújuló energiatermelésbe. Önkormányzati szinten alacsony széndioxid-kibocsátású projektek előkészítésében akar részt venni, például az útépítés helyett a tömegközlekedést, vagy a kerékpárral kapcsolatos beruházásokat támogatni.

Dowdingnak hiányozni fog a csapat a parlamenti frakciójában, ahol szerinte nemcsak a klímaválságot kezelik fontosságának megfelelően, hanem azt is, hogyan küzdjenek a társadalmi egyenlőtlenségek ellen, és hogyan hozzanak létre egy összetartóbb és befogadóbb társadalmat.

A zöldpárti képviselő szomorú, hogy munkája Brüsszelben véget ér, de különösen amiatt vigasztalhatatlan, amiért az Egyesült Királyságnak nem lesz több képviselete az Európai Parlamentben. Elmondása szerint

A brit országos választási rendszer a nagy pártokat részesíti előnyben, a kisebb pártoknak, mint például a Zöldek, jóval nehezebb dolguk van képviselőket küldeni a brit parlamentbe, mint az Európai Parlamentbe volt. Ugyanez igaz a kilépést leghevesebben támogató Brexit Pártra is: huszonkilenc megválasztott brüsszeli képviselőjüknek fel lesz adva a lecke, ha Londonban akarnak mandátumot szerezni.

A párt elnöke, Nigel Farage egyébként 150 000 euró (kb. 50,5 millió forint) végkielégítésre jogosult az Európai Parlamenttől, mert 20 évet töltött az intézmény soraiban. Huszonnyolc kollégája azonban nem kap semmit, mivel nem töltöttek ott elég időt: minden egyes európai parlamenti év után az egykori parlamenti képviselők egyhavi fizetésüket kapják meg az utolsó mandátumuk lejártakor. A Brexit Párt szóvivője azt mondta, nem tudja elképzelni, hogy bárki a pártjukból felveszi a végkielégítést.

Ugyan az irodájukból el kell költözniük január 31. után, a volt brit képviselőknek joguk lesz bármikor belépniük az Európai Parlamentbe, ha kedvük tartja, ahogy az összes többi egykori EP-képviselőt is megilleti ez a jog.

A parlament épületéhez való szabad hozzáférést egyébként erősen kritizálják, mert sokan úgy vélik, ezt a szabályt lobbicsoportok használják ki, akik korábbi parlamenti képviselőket alkalmaznak lobbistaként. Ez a karrierváltás egyébként kifejezetten gyakori EP-képviselői körökben. Bár hivatalosan az Európai Parlament magatartási szabályzata tiltja a beléptetés ilyen célú kihasználását, nincs semmilyen mechanizmus, ami ezt ellenőrizni tudná.

Sheila Ritchie, a skót Liberális Demokraták képviselője főként a brexit-ellenes, az emberi jogok és Skócia függetlensége melletti aktivizmusáról ismert. Ritchie, bár hivatalosan már múlt év júliusában nyugdíjba vonult negyven évnyi ügyvédi munkája után, továbbra is aktívan részt akar venni a politikában: a következő két évben a Skót Liberális Demokraták elnöke marad. Elmondta, hogy ő és a Liberális Demokraták is harcolni fognak a lehető legjobb brexit-megállapodásért és az európai értékek védelméért:

– mondta Sheila Ritchie az EUrologusnak.

Január 31. után több időt szeretne eltölteni a férjével, aki sokat támogatta politikai pályafutása során. Azt is várja, hogy öreg kutyáját sétáltathassa és helyrehozza kertjét, melyben első lépésként szeretné kigyomlálni a tizennyolc hónapos gazréteget.

Az Európai Parlament plenáris ülése szerdán este fogadta el az EU és az Egyesült Királyság közötti kilépési dokumentumot, másnap a tagállamok is jóváhagyták, ezzel valamennyi törvényes akadály elhárult a brexit elől. A parlamenti szavazás után a képviselők összekapaszkodva, egymás kezét fogva énekelték el az Auld Lang Syne című dalt – kivéve a Brexit Párt tagjai, ők korábban a brit zászlót lengetve kivonultak a teremből.

Singing of Auld Lang Syne starts in the European Parliament as the Brexit Withdrawal Agreement is approved by MEPshttps://t.co/tzNNPSGZXc pic.twitter.com/pTiLrW0Qlf