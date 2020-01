Mit indíthat be a brexit az EU-ban?

Az Egyesült Királyság január 31-én papíron elhagyja az Európai Uniót. A brexit a gyakorlatban csak félig valósul meg: majdnem egy évig még úgy vonatkozik rájuk minden uniós kötelezettség, hogy nem vesznek részt a döntésekben.

A lépés egy sor területen nehezíti majd az uniós fellépést, például britek álltak eddig leghatározottabban a szabadkereskedelmi egyezmények mellett, ahol a néhány tagállamban erősödő protekcionista, azaz saját piacot védő hangok – hol okkal, hol kevésbé – időnként eddig is megakasztották a folyamatokat.

A közös védelempolitika befolyásolásából az EU legnagyobb katonai költségvetésű tagállama vonul ki, amely nem mellesleg egyike a mindössze két atomhatalomnak a 28 ország közül. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének legfontosabb testületében, a Biztonsági Tanácsban már csak egy hely marad uniós tagé az ötből. A közös költségvetésből az egyik legnagyobb befizető marad majd ki a – várhatóan december 31-ig tartó – átmeneti időszak után. (Már ha sikerül az iszonyú szűkös 11 hónap alatt épkézláb megegyezést nyélbe ütni a brexit utáni gazdasági kapcsolatokról, és Boris Johnson brit miniszterelnök tartja magát ahhoz, hogy nem akarja az átmeneti időszak meghosszabbítását.)

A változások viszont rengeteg lehetőséget adnak arra, hogy az Európai Unió megújuljon, egy sor olyan kérdés nyílhat meg, amit a britek miatt eddig fel se mertek tenni.

Kevesebb kivétel

Ahogy azt Daniel Hannan, a brit konzervatívok EU-ellenes szárnyának egyik legjellegzetesebb figurája megfogalmazta,

„az EU az Egyesült Királysággal elveszít egy rossz társbérlőt, de helyette nyer egy jó szomszédot.”

A hasonlat már csak azért is találó, mert az Egyesült Királyság sok szempontból tényleg inkább társbérlő, mint teljes jogú tag volt. Január 31. után a legtöbb felmentéssel bíró országot veszíti el félig az EU.

Az Egyesült Királyságnak nem kellett bevezetnie az eurót, amelyből Soros György pénzügyi alapjának támadása, majd a brit mércével EU-barát Tony Blair kormányának döntése nyomán maradt ki az 1990-es években. A brexit után már csak Dániának nem lesz hivatalos kötelezettsége arra, hogy az EU – alapszabályban meghatározott – fizetőeszközére váltson. Bár a svédek példája mutatja, hogy a belépést a végtelenségig el lehet odázni, innentől az euróövezeti tagok a már eddigi minősített többséget is meghaladó túlsúlyba kerülnek a társ-döntéshozó miniszteri Tanácsban a kimaradókkal, köztük Magyarországgal szemben, egy részük pedig már befelé siet.

A dánok az euró mellett a bel- és igazságügyi együttműködésből is kimaradtak, ahol az írek és a britek olyan jogszabályokba szállhattak be, amilyenekbe akartak. Igaz, a kilépési népszavazás után kiderült, hogy időnként a hivatalosnál is önkéntesebb volt a részvétel: az Egyesült Királyság öt éven keresztül tízezres nagyságrendben mulasztott elítélő bírósági határozatokat feltölteni. Amikor kiderült a hiba, még éveken át ment a titkolózás – egy azóta törölt jegyzőkönyv szerint – a „hírnevükre gyakorolt hatástól” tartva.

A belső határellenőrzés nélküli schengeni övezeten Írországot leszámítva már csak olyanok maradnak kívül, akik befelé igyekeznének, ha a többiek engednék őket. (Horvátországnak a Szlovéniával fennálló határvitája, Bulgária és Románia esetében egyes nyugati tagok, főleg Hollandia húzódozása jelent gondot). A britek ugyan ebből is kimaradtak, de hozzáfértek a ki-belépéseket rögzítő schengeni adatbázishoz, amiből évek óta, már a brexitnépszavazás előtt is jogtalanul másolgattak személyes adatokat, és került azokból magáncégekhez is, hiába figyelmeztettek erre uniós részről már 2015-ben.

Az uniós alapjogi charta alól csak a lengyeleknek marad opt-outja, a pénzügyi önmérsékletet előíró – hivatalosan kormányközi – fiskális paktum pedig az egész EU-t le fogja fedni.

Talán a legjelképesebb, hogy a britek népszavazás előtt kiharcolt egyedi kivétele az „egyre szorosabb unió” felé egy soha életbe nem lépett kísérlet marad.

Tisztább költségvetés

Ha pedig már kivételek: a brexit megadja az Orbán Viktor által is felkarolt lehetőséget, hogy végre leszámoljanak az uniós költségvetési visszatérítésekkel. Az alapszabályok szabta kereteken felül az Egyesült Királyság levonhatta a juttatást a saját befizetéseiből, és ennyivel kevesebb jutott többek között Magyarországnak is.

A térítést az 1980-as években harcolta ki Margaret Thatcher miniszterelnök. Más nagy befizetők is kaptak hasonló juttatást, de messze nem olyan mértékben, mint a britek. Az Európai Bizottság javaslata a 2021-ben induló többéves költségvetési időszakra megtörte a tabut és a visszatérítések eltörlését javasolta.

A tervezet egy másik korlátot is ledöntene. Semmilyen hivatalos szabály nincs róla, de az uniós büdzsé fölött az EU össztermékének egy százalékánál egy üvegplafon húzódott. A kieső brit bevételek részleges pótlására most a bizottság áttörné ezt a határt, bár összegre ez nyilvánvalóan kisebb lenne, mint ha maradna az Egyesült Királyság.

A brit kilépéssel az egész alkudozósdi alapját adó probléma tompítására is van halovány esély. Az összeg túlnyomó részét mindig a tagok egymással lemeccselt hozzájárulásaiból dobják össze, ami miatt a büdzsé állandóan vitákat szül. (Eleve azért vannak több éves költségvetések is, hogy ezt ne kelljen minden évben eljátszani, de még így is rendszeres a késhegyig menő alkudozás a keret éves lebontásakor.) Most nagyon óvatosan a saját források növelése felé is elindulhat az Európai Bizottság, bár ezt várhatóan több tagállam se fogja hagyni, és belátható időn belül nem látszik, hogy kiváltaná az egyedi hozzájárulásokat.

Szigorúbban szabályozhatják a pénzügyi szolgáltatásokat

A brit gazdaság egyik kulcsa a pénzügyi szolgáltatásoké. A font egykori központi szerepére, a gyarmatokból maradt offshore-szigetekre, nem utolsó helyen pedig az EU-tagságra alapozva olyan rendszert épített ki, ami a brit adóbevételek több mint tíz százalékát kiteheti. Nem véletlen, hogy az egyik kapcsolódó uniós hatóság épp Londonban kapott székhelyet, amíg az EU-ból kilépés miatt el nem költöztették. A brit szolgáltatók eddig automatikusan hozzáfértek a közös piachoz, ezután azon múlik majd, hogy az EU egyenértékűnek tekinti-e az ottani szabályokat az uniósakkal (ekvivalencia).

A brexit megnyithatja az utat olyan kezdeményezések előtt, amelyeket eddig a britek blokkoltak, és London reménybeli versenytársait, mint például Párizst, Frankfurtot vagy Amszterdamot hozzák helyzetbe. Jó példa erre az elszámolóházaké, amelyek nagy értékű részvény- és kötvényüzleteknél közvetítenek, hogy a jogi akadályokat elgördítsék és biztosítsák, hogy egyik fél esetleges bedőlése ne rántsa magával a másikat is. Az Európai Központi Bank korábban megpróbálta elérni, hogy az eurós ügyleteknél csak euróövezeten belüli elszámolóház közvetíthessen, holott ezeket túlnyomórészt az Egyesült Királyságban intézik.

A britek perre mentek és nyertek – azzal az érvvel, hogy EU-tagként nem hozhatják őket hátrányba. A brexit után ezt a kártyát már nyilván nem lehet kijátszani.

Az eset ugyanakkor az uniós fellépés határait is mutatja, mert tavaly novemberben ideiglenesen engedélyezték a brit elszámolóházak hozzáférését a közös piachoz akkor is, ha megállapodás nélkül kiesnének az EU-ból. A londoni City szolgáltatásai annyira fontossá váltak, hogy nem lehet csak úgy leszakadni róluk, de fokozatosan el lehet indulni ebbe az irányba.

Uniós források arról is beszéltek az Independentnek, hogy a brexittel keményebben felléphetnek az egykori brit birodalom maradékán kialakult offshore-területek ellen is. A cikk szerint a Kajmán-szigetekhez és Bermudához hasonló gyarmatmaradványokban Gabriel Zucman professzor becslése alapján 1400 milliárd fontnyi vagyon bujkálhat.

Lendületet kaphat a védelempolitika

Az EU közös védelempolitikáját részben a britek alapozták meg, de épp ők voltak azok is, akik az utóbbi időben már egyre inkább gyanakodva néztek rá. Talán nem véletlen, hogy a brexitnépszavazás után kezdték el a tagállamok felizmosítani az uniós együttműködést, amely várhatóan a közös költségvetés legnagyobb nyertese lehet – igaz, van honnan feljönni.

Az Egyesült Királyság még a kilépési tárgyalások kezdete után is képes volt keresztbe feküdni egy közös uniós főhadiszállás tervének az akkori külügyminiszter, Boris Johnson mostani kormányfő vezérletével. A tavaly novemberben elfogadott miniszteri következtetések szerint 2020 végére, azaz azután, hogy a britek már nem szólhatnak bele az uniós döntésekbe, már egy végrehajtói katonai misszióba is beszállna a főhadiszállás.

Indul a tervezgetés

Ami biztos, hogy az Európai Unióban a brexit miatt is egyre hangosabbak a reformkövetelések. A szerződésmódosítás hosszas folyamatának lehetősége is komolyan felmerült. Orbán Viktor mellett többek között Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök is ezt pedzegette.

Az Európai Bizottság előző elnöke, Jean-Claude Juncker már a brexit első tervezett dátumának másnapjára csúcstalálkozót szeretett volna Nagyszebenbe, de a halasztás és némi intézményi tusakodás után itt nem sok konkrét ötlet született. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament 2020-2022 között tervez egy konferenciasorozatot arról, merre haladjon tovább az EU, amely várhatóan idén május 9-én indul.

