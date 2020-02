Koronavírus: az EU megbízik Kínában

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az uniós ügynökség vezetője az EP illetékes szakbizottsága előtt beszélt arról, hogyan kezeli az EU a járványt. Ammon elmondta, hogy a sürgősségi kezelőközpont jelenleg a 2-es szinten működik, a skála háromfokozatú. Európában jelenleg 25 beteget tartanak nyilván, közülük 21 uniós, kettő brit, kettő pedig orosz állampolgár. A 21 EU-s polgár közül nyolcan Európában kapták el a vírust: heten Németországban, egy beteg pedig Franciaországban.

Az igazgató közölte, hogy koronavírussal kapcsolatos fejleményeket egy rendszeresen frissülő weboldalon teszik közzé, ahol nemcsak a közvéleményt, hanem az orvosokat is tájékoztatják. Az ECDC a tagállamokat is segíti, egységes protokollt dolgoztak ki az betegség azonosítására és a nyomonkövetésre. Megemlítette azt is, hogy öt olyan labor van az EU területén, amelyek más tagállamokból érkező mintákat is vizsgálnak.

A képviselők közül többen is bizalmatlanságukat fejezték ki Kínával kapcsolatban. Néhányan figyelmeztettek arra, hogy egy autoriter államról van szó, amely megfelelő ellenőrzés híján manipulálhatja az adatokat. Aurelia Beigneux, francia Le Pen-párti képviselő pedig felvetette, hogy szigorúbb szabályokat kellene alkalmazni Kínával szemben, és szóba jöhetne a schengeni térség, vagyis a tagállamok közötti szabad mozgás felfüggesztése is, valamint a bevándorlási politika megváltoztatása.

Válaszában Andrea Ammon azt mondta, nincs okunk kétségbe vonni a kínai adatok valódiságát. Úgy véli a kínai intézkedések nagyon szigorúak, a Vuhanban tapasztalt hatékony fellépésre pedig álláspontja szerint nem biztos, hogy mindegyik európai ország képes lett volna.