Hadüzenet a kisállatneppereknek

Ennek jegyében fogadtak el egy állásfoglalást ritkán látható egységben: 607 igen, 3 nem és 19 tartózkodás mellett döntöttek a politikusok. Megnéztük: két cseh populista-EU-szkeptikus politikus, Hynek Blaško és Ivan David, valamint a néppárti volt román elnök, Traian Basescu fordított hátat a kisállatok jogainak.

Akik igennel szavaztak, azok elsősorban az Európai Bizottságtól várják el, hogy részletes jogszabályt dolgozzanak ki ezen a téren. Az ügynek egyébként nem csak állategészségügyi vonatkozása van, mert mint a parlamenti vitából kiderült, a fegyver- és kábítószercsempészet után ez a harmadik legjövedelmezőbb ága a szervezett bűnözésnek. Természetesen a fegyver- és drogárusok között jó eséllyel találunk kisállatcsempészt is, akik a kutyákat, macskákat gyakran kínzásnak felérő körülmények között szállítják és ez vonatkozik a tenyésztésre is. Becslések szerint havonta 46 ezer kutyát adnak el egyik uniós országból a másikba, a legtöbbjüket regisztráció nélkül. Ezen a téren van egy kiskapu, a tenyésztők ugyanis visszaélnek az EU kedvtelésből tartott állatok mozgására vonatkozó jogszabályával, amely ezeknek az állatoknak a nem kereskedelmi célú szállítására vonatkozik.

Stella Kyriakides egészségügyért és élelmiszerbiztonságért felelős uniós biztos azt mondta, hogy az új állategészségügyi jogszabály rendezni fogja ezt a kérdés, kötelező regisztrációt tartalmaz majd, de persze a jogszabályokat be is kell tartatni. A biztos ígéretet tett arra, hogy a rendeletben büntetéseket is kilátásába helyeznek, de szerinte legalább ilyen fontos, hogy a lakosságot bevonják az akcióba és felhívják a figyelmüket a szabályszerű állattartása és kereskedelemre.

Egy olasz képviselő, Isabella Adinolfi felhívta a figyelmet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés 13. cikke érző lénynek minősíti az állatokat, ezért védelemben kell őket részesíteni, mégis sokszor tárgyként kezelik a kutyákat, macskákat. Példaként említette, hogy bízonyos súlyhatár fölött a repülőgépeknek csak a csomagterében lehet elhelyezni egy kutyát, szerinte el kellene érni, hogy az állatokat ne szállítsák, hanem utazzanak, ahogy az emberek is. Petras Austrevicius litván képviselő pedig rámutatott, hogy ez a modern kori rabszolgaság egyik formája, amit fel kell számolni.