Könnyebb lesz dönteni az EU-ban a britek nélkül

az EU erősebbik döntéshozó testületében, állapította meg két magyar elemző szerdán teljes egészében megjelent vizsgálata. Kovács Attila és Kocsis Levente eulytix.eu-n megjelent vizsgálata az elmúlt tíz év szavazásait tekintette át az Európai Unió Tanácsában. Itt – téma szerinti csoportokban – a tagállami miniszterek szavaznak az uniós jogszabályjavaslatokról, amelyekbe általában az Európai Parlamentnek is bele kell egyeznie, de bizonyos esetekben a nemzeti kormányok tagjai akár a közvetlenül választott képviselők nélkül is dönthetnek.

Az elemzés szerint ugyan „a brexitet sokszor az EU szétesésének kezdeteként írták le”, de az adatokat közelebbről megnézve „a brexit hosszú távon valójában mélyebb integrációhoz vezethet”. Az Egyesült Királyságra ugyan legalább év végéig még minden uniós szabály és kötelezettség érvényes, de februártól már nem szólhat bele a közös döntésekbe. (Itt foglaltuk össze, hogy ez milyen lehetőségeket nyit meg az EU előtt az adóelkerülés elleni harctól kezdve a pénzügyi szolgáltatások visszaterelésén át a szorosabb védelempolitikáig.)

Mi az a kettős többség?

Az uniós döntéshozás egyik régi dilemmája, hogyan működjön hatékonyan, miközben a tagállamok számát és a méretét is figyelembe veszi. A szavazati súlyokat egy ideig késhegyig menő alkudozással meccselték le, de egy-egy bővítésnél kezdhették volna megint a vitát, ezért egy általánosabb rendszerrel próbálták kikalapálni az egyensúlyt. A két szempontot úgy hozták összhangba, hogy mindkettőt figyelembe veszik: az igenek győzelméhez a tagállamok 55 százaléka kell, amelyeknek az EU lakosságának 65 százalékát kell képviselniük. Így elvileg az sem lehet, hogy az EU állampolgárainak egy kisebbsége lenyomja a többiek torkán az akaratát, amikor sok kicsi ország áll egybe, de a méretes tagállamok se diktálhatnak. Az ötven százaléknál magasabb arányok viszont azt is jelentik, hogy akár egy (szám- és/vagy lakosságarányos) kisebbség is megakaszthat jogszabályokat. Ezt hívják blokkoló kisebbségnek. Itt főleg a britekhez hasonló nagyok vannak könnyű helyzetben.