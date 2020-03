Gigantikus gyorssegélyt kapnak a görögök a menekültáradat megfékezésére

Cikkünk frissül

350 millió euró azonnali segítséget ígért migrációkezelésre a görög kormánynak Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden. Von der Leyen az Európai Tanács és az Európai Parlament elnökével a görög-török szárazföldi határra látogatott, hogy kifejezzék a szolidaritásukat a görög kormány felé, és a helyszínen mérjék fel, milyen segítségre van szüksége a görög hatóságoknak ahhoz, hogy a menekültáradattal megbirkózzanak.

A török kormány pénteken jelentette be, hogy „megnyitja a kapukat Európa felé” és felfüggeszti a közúti és határellenőrzéseket, amelyek azt a célt szolgálták, hogy az országban élő mintegy 5 millió menekült ne távozhasson nyugatra. Az elmúlt napokban több tízezren vonultak a görög-török szárazföldi határra, és egyre többen próbálkoznak azzal is, hogy a tengeren jussanak át valamelyik görög szigetre.

A görög hatóságok 24 ezer szárazföldi és tengeri illegális határátkelést akadályoztak meg péntek óta - mondta Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök az uniós intézmények elnökeinek az evroszi határátkelőnél tett látogatását követő sajtótájékoztatón.

A kormányfő azzal vádolta Törökországot, hogy migránsok hivatalos csempészévé vált és a saját geopolitikai célja érdekében játszik az emberéletekkel. "Európát nem lehet megzsarolni" - üzente Reçep Tayyip Erdogan török elnöknek. A migránsokat pedig arra figyelmeztette, hogy "ne próbáljanak meg illegális belépni Görögország területére, mert nem fognak sikerrel járni."

"A görögök problémája a mi problémáink is" - jelentette ki Von der Leyen, aki hozzátette: az EU összesen 700 millió euróval szeretné a görög kormány erőfeszítéseit támogatni "ebben rendkívüli helyzetben." Az összeg felét azonnal folyosítják, a másik felét pedig akkor utalják, ha a görögök kérik. Ezenkívül az Európai Határ és Parti Őrség (FRONTEX) a görög határokon szolgáló 530 fős állományát további 100 fővel emelik, hét hajóval és egy helikopterrel is támogatják a hatóságokat, illetve egészségügyi személyzetet, eszközöket és sátrakat is küldenek Görögországba.

"Csalódni fognak, akik próbára akarják tenni az európai egységet. Tartani fogjuk a frontvonalakat" - állította a Bizottság elnöke. Hasonló üzenetet fogalmazott meg Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is, aki szerint Európa "képes lesz megvédeni a határait és egységet mutatni." Michel arra is kitért, hogy az EU továbbra is végrehajta a Törökországgal kötött 2016-os megállapodást, és ugyanezt várja el a partnerétől is.

Hogy az EU-nak - pontosabban az uniós tagállamoknak - is van felelőssége a történtekben, azt egyedül David Sassoli, az Európai Parlament elnöke vetette fel, aki "elvesztegetett lehetőségekről" beszélt. "Ha másfél évvel ezelőtt a tagállamok hallgattak volna az EP-re, és beleegyeztek volna a dublini rendszer reformjába, nem lennénk most ebben a helyzetben" - jelentette ki. Sassoli szerint épp itt az idő arra, hogy az EU végre megreformálja a közös menekültügyi politikáját.