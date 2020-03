Főtanácsnok: A lex CEU sérti az uniós jogot

A 2017-es magyar törvénymódosításnak az volt a lényege, hogy csak úgy működhet unión kívüli államból származó felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha van erről államközi szerződés. Ezenkívül valamennyi külföldi felsőoktatási intézménynek, amely Magyarországon felsőoktatási képzést kíván nyújtani, a származási államában is nyújtania kell ilyen képzést. Magyarországon csak a Soros György által létrehozott Közép-európai Egyetem tartozott ebbe a kategóriába.

Kokott főtanácsnok álláspontja szerint a származási állammal között nemzetközi szerződés előírása sérti a Magyarország által is aláírt a GATS-egyezményt (General Agreement on Trade in Services, a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény), amelyet a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében kötöttek, és az EU jóváhagyta, így az az uniós jog részévé vált. Ebben a szerződésben Magyarország teljes mértékben kötelezettséget vállalt arra, hogy egyenlő bánásmódot biztosít a külföldi és belföldi szolgáltatók számára. Magyarország nem élt azzal a lehetőséggel, hogy a felsőoktatási szolgáltatásokkal kapcsolatban fenntartást jelentsen be a nemzeti elbánás tekintetében, ezért a felsőoktatási törvényben megfogalmazott új előírás nem igazolható. Sőt, ez sérti az Európai Unió Alapjogi Chartáját is, mert aránytalanul korlátozza az oktatási intézmények alapításának és működtetésének szabadságát, valamint a tudomány szabadságát. Ugyanez a körülmény sérti a letelepedés szabadságát és a szolgáltatási irányelvet is.

A főtanácsnok véleménye nem köti az eljáró bírói tanácsot, de az esetek túlnyomó többségében az ítélet és a főtanácsnoki álláspont részben vagy egészben megegyezik.

