Koronavírus: szigorítanak az uniós intézmények

Tovább szigorítják az európai uniós intézmények a koronavírus miatti intézkedéseket. A tagállami kormányokat képviselő Európai Unió Tanácsa hétfőn jelentette be, hogy csökkentik a tagállami diplomaták és szakértők munkacsoportjainak üléseit, és a találkozókon résztvevők számát is korlátozzák. Az épületbe pedig külső látogatók nem léphetnek be.

A járványveszély miatt az Európai Parlament is kivételesen Brüsszelben tartja meg a plenáris ülését Strasbourg helyett. Dacian Cioloș, az Európa Megújul frakció elnöke szerint azonban ez sem elég. A politikus azt szeretné, ha az egész plenáris ülést lefújnák vagy legalább jelentősen leszűkítenék a napirendi pontokat – derült ki Cioloșnak abból a David Sassoli EP-elnökhöz írt leveléből, ami a Politico.eu uniós ügyekkel foglalkozó hírportál birtokába jutott. Az EUrologus információi szerint

hétfő délután további szigorításokat jelenthetnek be az EP-ben.

A múlt héten megírtuk, hogy az EU-hoz akkreditált nagykövetek ülése is elmaradt, mivel az egyik fertőzött tanácsi alkalmazott közvetlen kapcsolatban állt az egyik tagország diplomáciai képviseletének vezetőjével. Azóta kiderült, hogy a Tanács soros elnökségét ellátó horvát kormány uniós nagykövete, Irena Andrassy volt az, aki kapcsolatban került a koronavírusos tisztviselővel. A diplomata karanténba vonult.

Óvatosságból hétfőre és keddre tanítási szünetet rendeltek el az egyik olyan európai iskolában, ahova az uniós intézmények dolgozóinak a gyerekei járnak, mivel az egyik szülőnél koronavírust diagnosztizáltak.

Eközben uniós szinten hiánycikké válnak az orvosi maszkok és egyéb orvosi eszközök. De Csehország és Németország korlátozza azoknak az orvosi eszközöknek és gyógyszereknek a kivitelét, amelyek segítséget nyújthatnának koronavírus terjedésének megfékezésében. Az uniós egészségügyi miniszterek múlt pénteki üléséről beszámoló Bruxinfo azt írta: Maggie de Block belga tárcavezető élesen kritizálta a kiviteli korlátozást, és több kollégája is európai szolidaritást sürgetett.

A belga hatóságok legfrissebb adatai szerint az országban összesen 200 ember fertőződött meg koronavírussal, ebből mindössze 25-en élnek Brüsszelben. Ugyanakkor a héten nagy valószínűséggel meg fog ugrani a betegek száma, mivel letelik a lappangási idő a két héttel ezelőtti belgiumi iskolaszünet óta, amelyet sokan külföldön töltöttek.