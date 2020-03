Ellentétes a Stop Soros egy fontos eleme az uniós joggal

Az Európai Bíróság ítéletében kimondta, hogy a biztonságos harmadik országra vonatkozó magyar menekültügyi szabályozás ellentétes az uniós joggal, ezzel a magyar menekültpolitikának egy alapvető alkotóeleméről derült ki, hogy nem alkalmazható. Tulajdonképpen az összes, ilyen indokkal elutasított menedékkérelem jogellenes volt, vagyis a jövőben sem lehet erre hivatkozni.

Az Európai Bíróság ítélete nem meglepetés, tavaly decemberben az eljáró bírói tanács főtanácsnoka is hasonló állásponton volt. A biztonságos harmadik ország újrafogalmazását a „Stop Soros” tövénycsomag hozta be, célja az volt, hogy akik Szerbia felől érkeztek a tranzitzónába, azoknak a kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el lehet utasítani, mert egy olyan országból érkeztek, ahová visszatérve nem kell tartaniuk üldöztetéstől. Egy szíriai kurd állampolgár a felperes ebben az ügyben, aki a kérelmét elutasító határozat ellen nyújtott be fellebbezést, az eljáró bíróság pedig – előzetes döntéshozatali eljárásban – az Európai Bíróság állásfoglalását kérte. A strasbourgi testület kimondta, hogy

az a körülmény, hogy a nemzetközi védelem kérelmezője áthaladt valamely harmadik ország területén, önmagában nem képezheti megalapozott indokát annak, hogy észszerűnek minősüljön e kérelmezőnek az említett országba való visszatérése.

Máshol pedig azt rögzítik, hogy „az érintett harmadik országon való áthaladása nem képezhet a 2013/32 irányelv 38. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett „kapcsolatot”.” Vagyis ennek alapján a magyar hatóságoknak le kellett volna folytatniuk a menekültügyi eljárást, és meg kellett volna állapítaniuk, hogy a kérelmező hazájában háborúnak, vagy üldöztetésnek van-e kitéve, azaz jogosult-e valamilyen oltalmazotti státuszra.

Szintén ennek az eljárásnak a részeként az Európai Bíróság kimondta, hogy az uniós jogot sérti a magyar szabályozás által előírt nyolc napos határidő – amelyen belül a jogorvoslati eljárást le kell folytatni –, ha az eljáró bíróság számára lehetetlen ennyi idő alatt a tisztességes eljárást biztosítani.

A Stop Sorossal kapcsolatban egyébként már folyik egy eljárás az Európai Bíróságon, ahol az Európai Bizottság szeretné kimondatni, hogy ez a törvény ellentétes az uniós joggal.

Miért jönnek Európába a menekültek?

