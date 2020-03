Szijjártó: Egy nap alatt újabb 726 magyar tudta elhagyni a külföldi országot, ahol ott rekedt

A koronavírus elleni nemzetközi fellépés volt az uniós külügyminiszterek videókonferenciájának legfontosabb témája hétfőn. Josep Borrell, az EU külügyi főképviselője soha nem látott válságnak nevezte a COVID-19 terjedését, ami ellen csak „megerősített globális együttműködéssel” lehet felvenni a harcot.

Az Európán kívül rekedt uniós állampolgárok hazaszállítását is kiemelt feladatnak tartják a miniszterek. Borrell

200 ezerre becsülte azoknak a számát, akik haza szeretnének jutni,

de hangsúlyozta, hogy ide csak azok az utazók tartoznak, akik a járvány kitörését követő utazáskorlátozások miatt már nem tudtak hazatérni. „Azoknak, akik életvitelszerűen külföldön élnek, értelemszerűen nem kell visszajönniük Európába” – mondta. Eddig mintegy 3 ezer európait hoztak haza az EU segítségével.

Azonban Szijjártó Péter külügyminiszter a videókonferenciát követő budapesti sajtótájékoztatóján arról beszélt az MTI tudósítása szerint, hogy a magyar állampolgárok hazahozatalában „uniós koordinációra nem számíthattunk”, csak más tagállamok segítségére. A miniszter azt is megemlítette, hogy vasárnap délután óta újabb 726 magyar tudta elhagyni azt a külföldi országot, ahol a járvány miatti korlátozások miatt rekedt.

A miniszter Facebook-oldalán közzétett videó szerint a hétvégén összesen 1500 magyart hoztak haza, és kedden újabb 8 ember érkezik Ciprusról. Emellett Peruban még 58, a Fülöp-szigeteken 21, Indiában 20, Izraelben pedig 36 magyar kért segítséget a konzulátustól. Ők nagy valószínűséggel még a héten megérkezhetnek. Indonéziából 71, Thaiföldről 156, az USA-ból pedig mintegy 900 magyar szeretne hazajönni, de ezekből az országokból még vannak kereskedelmi járatok. Az Olaszországban rekedt 35 emberért buszt fognak küldeni.

A koronavírus globális terjedésével kapcsolatban az EU külügyi főképviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy

egyre jobban kell figyelni Afrikára, ahol nemsokára kitörthet a járvány.

Emellett humanitárius segélyt kell eljuttatni Iránba, ahol rendkívül súlyos a járványügyi helyzet: 20 ezer megbetegedést tartanak számon, és legalább 1500-an életüket vesztették már. A segélyszállítmányok nem számítanak a szankcióval sújtott kereskedelem kategóriájába, magyarázta Borrell.

Az uniós diplomácia vezetője azt is elmondta, hogy

Az uniós állam- és kormányfők csütörtökre tervezett videókonferenciájára elkészül az EU külügyi szolgálatának jelentése az EU és Törökország megállapodásának jövőjéről.

A 2016-os egyezség értelmében az EU 6 milliárd euró pénzügyi támogatást nyújtott Törökországnak az országban élő 3,7 millió szír menekült ellátáshoz. Ezért cserébe Törökország vállalta, hogy nem engedi, hogy a migránsok továbbinduljanak Európába.

Március elején azonban a török kormány bejelentette, hogy megnyitották a kapukat Európa felé, amelynek következtében több tízezren próbáltak meg átjutni Görögországba. A helyzet látványosan javulni kezdett Recep Tayyip Erdoğan török elnök két héttel ezelőtt tartott brüsszeli látogatása után. Az uniós külügyi szolgálat jelentésében fel fogják hívni a 2016-os egyezmény egyéb, eddig be nem váltott ígéreteire is, például a török utazókat sújtó vízumkényszer eltörlésére és a vámunió reformjára is.

Szijjártó szerint aktualizálni kellene a korábbi megállapodást vagy újat kell kötni, hogy Ankara ne tartsa nyitva kapuit az Európai unió irányába. A miniszter szerint

olcsóbb most kifizetni a 6 milliárd eurós támogatás még nem folyósított részleteit, mint annak a költségeit, ha a görög-török határon átszakad a gát.

