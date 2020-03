Eurókötvények kiadását javasolja kilenc uniós vezető

Eurókötvények kibocsátását kéri kilenc uniós ország vezetője egy közös levélben, hogy a koronavírus miatt keletkező gazdasági károkat orvosolni tudják. A négy legnagyobb európai gazdaság közül három – francia, olasz és spanyol – vezetői is aláírták a Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének címzett dokumentumot, ami hamar kiszivárgott a sajtónak.

A helyzet súlyosságára való tekintettel a belga, francia, görög, ír, olasz, luxemburgi, portugál, szlovén és spanyol állam- és kormányfők azt javasolják

kezdjünk el dolgozni egy olyan közös adósságkezelési eszközön, amelyet egy európai intézmény ad ki, és azonos módon, az összes tagállam számára biztosít piaci finanszírozást.

A köznyelvben csak eurókötvényként emlegetett megoldás lényege az, hogy az adósságért nem a tagállamok vállalnának felelősséget egyenként, hanem az EU egésze. Az ötlet már az eurózóna 2009-ben kezdődő válsága idején is felmerült, de akkor elbukott a tagállamok ellenállásán. Az egyik ok az volt, hogy sokan – élükön Németországgal – nem akartak garanciát vállalni a túlzott költekezés miatt bajbajutott államok adósságáért, mivel félő lett volna, hogy végül nekik kell az egész cehet megfizetni. Emellett a közös kötvények kibocsátása hatalmas lépés lett volna a fiskális föderalizáció felé is, amelyben a tagállamok az EU javára lemondanak a pénzügyi önállóságukról.

Az eurózóna pénzügyminiszterei kedden már tárgyaltak a közös adósság ötletéről, de még arról sem tudtak megegyezni, hogy az eurózóna válsága során kompromisszumos megoldásként, az EU-tól teljesen különböző nemzetközi szervezetként bejegyzett garanciaalapon, az Európai Stabilitási Mechanizmuson (ESM) keresztül hitelezzenek-e a tagállamoknak. Az uniós vezetők csütörtökön újra napirendre veszik az ügyet.

A kilenc vezető azt is kéri Charles Micheltől, hogy

a 2020-as és 2021-es uniós költségvetésben hozzanak létre egy külön kiadási tételt a koronavírus okozta károk enyhítésére.

Azt is el szeretnék érni, hogy az uniós vezetők felhatalmazást adjanak az Európai Bizottságnak arra, hogy járványügyi stratégiát dolgozzon ki.

