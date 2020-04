Röpködnek a több száz eurós bírságok Belgiumban

500 euróra – körülbelül 180 ezer forintra – büntetett meg a belga rendőrség egy párt Brüsszelben, mert az uzsonnára vásárolt croissant-jukat egy parkban ülve próbálták meg elfogyasztani.

Az esetről a Politico uniós ügyekkel foglalkozó hírportál számolt be még a múlt héten, ugyanis a pár egyik tagja a lap munkatársa volt, aki „élete legdrágább croissant-ját” ette meg. (Egy croissant ára alapesetben 70 cent és 2,5 euró között mozog, a termékskála a boltban előrefagyasztott tésztából megsütött és üres, illetve a mandulakrémmel töltött, biolisztből készült péksüteményig terjed.)

Ez is mutatja, hogy a belga rendőrség folyamatosan ellenőrzi, hogy az emberek betartják-e az éppen két hete elrendelt kijárási korlátozás szabályait, és kemény bírságot szab ki azokra, akik nem teszik.

A felnőtteket első alkalommal 250 euróra – 90 ezer forintra – büntetik, a másodiknál 350 euróra – 230 ezer forintra –, a harmadik alkalommal pedig eljárást indítanak elllene.

Kiskorúaknál alacsonyabb a tarifa: 100 és 170 euró, azaz 36 ezer és 60 ezer forint. A legtöbb nyilatkozatban hangsúlyozzák, hogy az emberek döntő többsége megértette, és tiszteletben tartja az előírásokat.

Az elővigyázatosság fontos, mivel a 11 milliós Belgiumban a legfrissebb adatok szerint 13964 igazolt koronavírus-fertőzöttet tartanak számon, keddről szerdára 1189-cel nőtt a számuk. A fertőzöttek felét – 6632 fő – kezelik kórházban. 705-en vesztették életüket, közülük 123-ban az előző nap. 1696-an hagyhatták el a kórházakat, vagyis 11 ezer aktív eset van.

A kijárási korlátozások mellett fő szabályként érvényes, hogy alapos indokkal tehát továbbra is el lehet menni otthonról: belefér, ha valaki munkába vagy orvoshoz megy, ha bevásárol vagy segítséget nyújt egy rászoruló ismerősnek, családtagnak. Emellett a szabad levegőn végzett testmozgás is megengedett, csak nem szabad 1,5 méternél közelebb menni azokhoz, akikkel nem élünk egy háztartásban. Csak a létfontosságú termékeket kínáló üzletek tarthatnak nyitva, illetve az ételt elvitelre kínáló büfék és éttermek. Egyébként a várakozásokkal ellentétben a belga miniszterelnökből és a kormány bizonyos tagjaiból álló nemzetbiztonsági tanács nem szigorította meg pénteken az egy héttel korábban bevezetett kijárási korlátozás feltételeit.

Országos összesítést eddig nem közöltek a bírságokról, de például Ixelles kerület rendőrsége csak a hétvégén 682 embert bírságolt meg a Belga hírügynökségnek nyilatkozó Ilse Van de Keere szóvivő szerint. A közösségi médiában kifejezetten aktív észak-brüsszeli rendőrkapitányság pedig rendszeresen felteszi a legfrissebb adatokat a Facebookjára, vagyis egész pontosan az 5344-es jelvényszámú munkatársa, Bruno rendőrmackó oldalára. A legfrissebb összesítés szerint

a kijárási korlátozás elmúlt két hetében összesen 1087 magánszemélyt és 16 üzletet vagy vendéglátóipari egységet büntettek meg, és 17 külföldi rendszámú autót foglaltak le az ellenőrzésük alá tartozó három brüsszeli kerületben.

Szintén Schaerbeek kerületben keveredett összetűzésbe a járőrökkel négy fiatal, akik nemcsak hogy nem tartották be a kijárási korlátozás szabályait, hanem a járókelőket, majd a rendőröket is inzultálták. A járőröknek végül erősítést kellett küldeni, és könnygázt is bevetettek, egy embert pedig le is tartóztattak. A Bruno mackó oldalára kommentelő egyik szemtanú szerint azonban a rendőrök túlreagálták a helyzetet, és „cowboy-t játszottak”.

Hogy pontosan mi számít büntetendő szabálysértésnek, az a rendőrök számára sem egyértelmű mindig.

A sokkal komolyabb intézkedéseket alkalmazó Franciaországban például pontosan meg van adva, hogy egészségügyi célból naponta egy órán át, a lakásunk 1 km-s körzetében sétálhatunk. Indulás előtt ki kell tölteni egy online nyomtatványt a pontos idővel, amit meg kell mutatni a rendőrnek, ha megállít.

Nicholas Pelinck, a belga rendőrőrsök állandó bizottságának elnöke ezért arra kérte a nemzetbiztonsági tanácsot, hogy hozzanak pontosabb szabályokat a testmozgással kapcsolatban. „Ha most megállítunk egy biciklist 50 km-re az otthonától, nem mondhatjuk neki, hogy ez tilos. És mi a helyzet a sétálókkal? Nyugodtan mondhatja, hogy nem ült autóba, de sétált 5 km-t” – panaszkodott a rendőrfőnök a sajtónak.

Egy kicsivel könnyebb a helyzet a közúti ellenőrzéseknél, ugyanis főszabályként legfeljebb két, ugyanabban a háztartásban élő ember utazhat az autóban, és ebben az esetben is alaposan meg kell magyarázni, miért ült kocsiba. A józan ész szerint itt is vannak kivételek, például egynél több gyereket is be lehet ültetni az autóba, ha muszáj a szülőnek mennie valahova.

A cél nélküli kocsikázást viszont komolyan büntetik: a múlt héten egy liège-i férfinak lefoglalták az autóját, mert három egymást követő napon hagyta el a várost ok nélkül. Először 250 euróra bírságolták a közúti ellenőrzés során, másodjára kimagyarázta magát, hogy egy barátjához indult, de harmadjára már nem voltak ilyen elnézőek a rendőrök. Charleroi-ban pedig egy csalás miatt körözött férfi hívta fel magára a figyelmet azzal, hogy nem tartotta be a kijárási tilalom szabályait: hárman ültek egy német rendszámú autóban.

A koronavírus idején a köpködés is veszélyes anyaggal való támadásnak minősül,

így Antwerpenben és a közeli Wommelgemben azért állított elő a rendőrség két sofőrt, mert a közúti ellenőrzéskor agresszívan viselkedtek, és direkt rendőrökre köpködtek, miközben azt kiabálták, hogy fertőzöttek. Az ügyészség kiszivárgott belső levelezése szerint az antwerpeni férfit akár 2400 euró pénzbírsággal és öt év börtönbüntetéssel sújthatják.

Kemény szankciók várhatnak arra a férfira is, aki Tournai-ban részegen köpködte össze a vasútállomás várótermét, így fertőtlenítés miatt le kellett az egész épületet zárni. Az ügyészség levele szerint 3 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel, és 400-2400 euró (142 ezer és 857 ezer forint) közti bírsággal sújtható a köpködés. De

ha valaki boltokban köp, köhög vagy tüsszent rá szándékosan az ételre, az fél és öt év közti börtön-, illetve 1600-16 000 eurós (570 ezer és 5,7 millió forint) pénzbeli büntetést kaphat.

A nyugat-flandriai rendőrség viszont jelentős eredményként számolt be arról, hogy ezen a hétvégén a tengerparti városokba tartó autósoknak csak a 2-5 százalékát kellett visszafordítani, mert csak kikapcsolódni mentek, míg egy héttel korábban ötödüket. A rendőrség szerint azért, mert az emberek végre kezdik megérteni, miről szól a koronavírus megfékezése elleni harc. A teljes képhez azért az is hozzátartozik, hogy ezen az időjárás hétvégén hamisítatlanul belga volt: ocsmány, hideg és szeles.