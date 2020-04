A dán néppártiak a Fidesz kizárását kérik, a luxemburgi kormány politikai karantént javasol Magyarországnak

Az uniós biztosok szerdai ülésükön külön tárgyaltak a magyar koronavírus-törvényről. Az Európai Bizottság az összes tagállamban bevezetett rendkívüli intézkedést meg fogja vizsgálni – jelentette be az intézmény vezető szóvivője, Eric Mamer.

A magyar koronavírus-törvény elfogadása komoly hullámokat vetett az európai politika többi színterén is. Az Európai Néppárt egyes tagpártjai ismét a Fidesz kizárását követelik. Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter szerint a magyar kormányt kellene karanténba helyezni az uniós döntéshozatalban.

Donald Tusk, a jobbközép pártcsalád elnöke pedig lényegében egy vírushoz hasonlította Orbán Viktor politikáját,

és úgy gondolja, az EU nem éli túl a koronavírus okozta válságot, ha a magyar miniszterelnök logikája győz.

A dán Konzervatív Néppárt EP-képviselője, Pernille Weiss a Twitteren jelentette be, hogy pártjának elnökével, Soren Pape Poulsen közösen levélben kérik Tusktól és a Néppárt EP-frakciójának vezetőjétől, Manfred Webertől a Fidesz kizárását a pártcsaládból. Weiss a Népszavának azt nyilatkozta, hogy tudomása van arról, hogy több más tagpárt is egyetért a kezdeményezéssel. A dánok levele önmagában nem elég: a szabály szerint legalább hét tagpártnak kell kérnie a kizárást, akik minimum öt országot képviselnek. Februárban a Néppárt politikai gyűlése abban maradt, hogy a Fidesz tagságát továbbra is felfüggesztik, míg a magyar kormány nem változtat a politikáján.

Eközben a Tusk egy Radosław Sikorski lengyel néppárti EP-képviselővel és volt külügyminiszterrel közös videóban beszél arról, mennyire aggódik Európa jövője miatt – vette észre az Euronews.

„Néhány politikus és néhány társadalom úgy viselkedik, mint egy vírus, nem pedig úgy, mint az oltás. Az EU felépítése nagyon nehéz volt. A megtartása pedig folyamatos erőfeszítést és jó szándékot igényel.

A lerombolása pedig egy másodperc tört része alatt bekövetkezhet. Ha brexit, Kaczyński, Orbán, vagy Trump logikája győz, lehet, hogy az EU nem éli túl”

– mondja a Néppárt elnöke.

Asselborn luxemburgi külügyminiszter szerint pedig „politikai karanténba kellene helyezni Magyarországot”. A német Die Welt lapnak adott interjújában rámutat arra, hogy „ha egy európai kormány különleges felhatalmazást kap a koronavírus elleni küzdelemben, az sehol nem eredményezi a parlament felfüggesztését, csak Magyarországon”. A miniszter szerint a következő generációk érdekében nem szabad engedni az „orbanizációt”, ami „lényegesen eltér a demokrácia szabályaitól”.

Asselborn szerint ezért haladéktalanul politikai karanténba kellene helyezni a magyar kormányt az uniós döntéshozatalban, ami a gyakorlatban azt jelentené, hogy

az európai kollégáik nem ülnének tárgyalóasztalhoz az EU-hoz akkreditált magyar diplomatákkal és a magyar miniszterekkel.

2000-ben már volt erre példa: az osztrák kormánnyal függesztette fel az együttműködést az EU – akkor még – 14 másik tagállama, miután a szélsőjobbos Jörg Haider-féle Osztrák Szabadságpárt kormánykoalícióra lépett a Wolfgang Schüssel vezette Osztrák Néppárttal.

Az Európai Parlament elnöke, David Sassoli kedd este kiadott közleményében arra figyelmeztetett, hogy „minden uniós tagállamnak kötelessége fenntartani és megvédeni az alapvető értékeket. Az Országgyűlésnek továbbra is működnie kell, és a sajtószabadságot meg kell őrizni. Senki nem használhatja ki ezt a járványt a demokratikus szabadságjogok aláásására.”