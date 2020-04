Május 15-ig hosszabbítaná meg az EU a beutazási tilalmat

Május 15-ig meghosszabbítaná az EU területére történő beutazás tilalmát az Európai Bizottság, nehogy hatásukat veszítsék a koronavírus ellen bevezetett eddigi intézkedések. Az európai állam és kormányfők március közepén egyeztek meg arról, hogy 30 napra felfüggesztik a nem uniós állampolgárok beutazását az EU terülétére. A tilalom alól csak az orvosok, nővérek és kutatók kaptak felmentést.

Az utazáskorlátozást szigorúan véve nem az EU rendeli el, mivel erre nincs jogköre, hanem az uniós országok koordinálják a lépéseiket.

A hosszabbításhoz összesen 30 ország beleegyezése szükséges.

A schengeni övezetnek ugyanis 22 uniós tagja van, illetve Norvégia, Lichtenstein, Izland és Svájc is részt vesz együttműködésben. Emellett a schengeni övezetbe még be nem lépett tagországokkal, azaz Bulgáriával, Romániával, Horvátországgal és Ciprussal is koordinálni akarja a Bizottság a lépéseit. (Az egyetlen uniós kivétel Írország, de az állampolgárai továbbra is beléphetnek a többi uniós országba, illetve a britek, akik a brexit utáni átmeneti időszakban még uniós állampolgárnak minősülnek az év végéig.)

Az országoknak azelőtt kell döntenie a hosszabbításról, hogy a 30 napos határidő a jövő héten lejárna. Jelenleg azonban nem tudni, hogy minden uniós tagállam támogatja-e a javaslatot , ugyanis több kormány is arra készül, hogy húsvét után fokozatosan feloldják a koronavírus miatt bevezetett tilalmakat.

Eredetileg szerdán ismertette volna az Európai Bizottság saját forgatókönyvét a tagállamokban bevezetett korlátozások feloldásáról, de spanyol, olasz és francia kormányok tiltakozása miatt a bejelentést elhalasztották. Viszont javaslatot tettek arra, hogy

a tagállamok alkalmazzanak közös mobilapplikációkat a vírus terjedésének feltérképezésére,

melynek segítségével a korlátozásokat is enyhíteni lehet majd.