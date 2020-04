A transzneműek jogait csorbító törvénytervezet ellen tiltakozik 63 EP-képviselő

63 EP-képviselő tiltakozik nyílt levélben a két hete benyújtott salátatörvény transzneműekre vonatkozó rendelkezései ellen. A politikusok arra kérik Varga Judit igazságügyi minisztert és Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vonják vissza a nemváltoztatást jogilag ellehetetlenítő javaslatot.



A Semjén Zsolt KDNP-elnök és miniszterelnök-helyettes által beterjesztett módosítás lényege, hogy a hivatalos iratokban az eddig használt „nem” kifejezés helyett a „születési nemet” tenné kötelezővé.

A transznemű és interszexuális emberek védelmében alapvető fontosságú, hogy a nemváltást jogilag is elismerjék – mutatnak rá az EP-képviselők, akik arra is emlékeztetnek, hogy ennek megtiltása az európai emberi jogi normákkal, többek között az Európa Tanács és az Európai Parlament határozataival is ellentétes.

Ezért arra kérik a minisztereket, hogy az európai emberi jogi sztenderdek fenntartása érdekében vonják vissza a salátatörvény nemváltoztatásra vonatkozó rendelkezéseit.

Az aláírók között van a magyar jogállamiság védelmében indított hetes cikk szerinti eljárás EP-s jelentéstevője, Gwendoline Delbos-Corfield, az állampolgári jogi, belügyi és igazságügyi szakbizottság (LIBE) számos tagja. Egyetlen magyar EP-képviselőként a DK-s Rónai Sándor csatlakozott a kezdeményezéshez.

