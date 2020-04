Az erasmusos diákokért aggódik az EP

A 165 ezer Erasmus+ cserediák és 5000 uniós önkéntes érdekében felszólalva küldtek levelet Mariya Gabriel oktatásért felelős biztosnak az Európai Parlament kultúráért és oktatásért felelős szakbizottságának tagjai.

Ebben leírják, hogy az Európai Bizottság jelenlegi tájékoztatásából, illetve a tagállami ügynökségek különböző eljárásaiból és hozzáállásából nem derül ki egyértelműen az Erasmus+ diákok és a Szolidaritási Testület önkéntesei számára, hogy számíthatnak-e a rendkívüli költségeik megtérítésére, és megtarthatják-e programrésztvevői státuszukat.

A képviselők azt is kérik, hogy a diákok ne veszítsék el ezt a tanévet, és az ehhez szükséges kreditet virtuális oktatáson keresztül is megszerezhessék. Ugyancsak javasolják, hogy a Szolidaritási Testület programban résztvevők akkor is megőrizhessék önkéntes státuszukat a programjuk tervezett időtartamára, ha az adott programot felfüggesztették. Az önkéntesek így végigdolgozhatnák a program időtartamát, és nem esnének el az önkéntes státusszal járó olyan bevételtől, mint például a gyermekek után járó támogatás. Alternatívaként felvetik a szakbizottság tagjai, hogy a felfüggesztett programok helyett máshol folytassák a munkát, például a COVID-19 járvány elleni tagállami projektekben segítsenek.

A képviselők végezetül „egyértelmű eljárást” várnak az Európai Bizottságtól, amelyet „a Bizottság világosan elmagyaráz, a tagállamok pedig egységesen alkalmaznak”, mert „nagy az aggodalom az érintett emberek és szervezetek körében, és a résztvevőknek szükségük van a Bizottság támogatására”.

Az Európai Bizottság eddigi tájékoztatása alapján az egyes projekteket koordináló tagállami ügynökségek vis maiorra való hivatkozással akkor is folytathatják az ösztöndíjak kifizetését, amikor a programok félbeszakadtak. A programok így elhalaszthatóvá válnak, a résztvevők extra költségei pedig megtéríthetők lesznek.