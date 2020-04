Uniós hackathonon küzdhetnek programozók a járvánnyal

#EUvsVirus néven rendez összuniós hackathont az Európai Bizottság április 24-26-án. Csapatban és egyénileg is várják a jelentkezőket, akik hat kategóriában (egészségügy, üzlet, társadalmi és politikai összetartás, távoli munka és oktatás, digitális pénzügyek, egyéb) kereshetnek megoldásokat a koronavírus okozta helyzet kezelésére. Nem csak programozók részvételére számítanak: mentorként, csapatkoordinátorként, valamint partnerként is be lehet kapcsolódni. Utóbbiak közé például egyetemek, cégek, civil szervezetek is regisztrálhatnak az online rendezvény honlapján április 19-én éjfélig.

A legjobb megoldásokat az EU Európai Innovációs Tanácsának közösségi platformja segíti majd abban, hogy az elkészült prototípusokhoz befektetőket, támogatókat találjanak, és eljussanak a megoldásokkal a végfelhasználókhoz. A díjakat május 1-jén adják majd át virtuálisan.

A koronavírus hatásainak ellensúlyozására már több tagállamban, köztük április elején Magyarországon is hackathonon próbáltak megoldásokat keresni. A hazai versenyen a pár ezer forintból összedobható, 3D nyomtatóval elkészíthető diagnosztikai fejpánttól kezdve a digitális tantermen át a nekünk tanácsokat, feladatokat adó fordított tamagochiig mutattak be díjazott ötleteket.

A közelmúltban egy magyar csapat gépi tanulást segítő keretrendszere is sikeresen szerepelt egy hasonló nemzetközi hackatonon.