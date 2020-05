Nem szólalhat fel Orbán helyett Varga Judit az Európai Parlamentben

A magyar koronavírus-törvényről és a jogállamiság helyzetéről vitáznak csütörtökön délelőtt az Európai Parlamentben, erre az alkalomra Orbán Viktort is meghívta David Sassoli, az Európai Parlament elnöke. A miniszterelnök MTI-hez eljuttatott közleménye szerint neki minden energiáját a járvány elleni védekezés köti le, ezért arra kérte Sassolit, biztosítsa a felszólalási lehetőséget Varga Judit igazságügyért és európai ügyekért felelős miniszternek.

A Sassoli-kabinet által nyilvánosságra hozott levél szerint az állam és kormányfői szintű részvétel a megfelelő egy ilyen horderejű vitán. Ennek megfelelően nem szólalhat fel Varga Judit a csütörtöki eseményen – erről Jaume Duch Guillot, az EP szóvivője tájékoztatta az RTL Klub Híradóját. Azt mondta, Orbán Viktor az elmúlt években kétszer is élt a lehetőséggel, hogy a hasonló horderejű vitán felszólalhasson, és most is meghívták, hangzott el egy csütörtöki sajtótájékoztatón.

A szóvivő szerint miniszterek csak akkor szoktak felszólalni a plenáris ülésen, ha az egy uniós intézményt vagy az uniós soros elnökségét betöltő országot képviselik, és ettől a gyakorlattól ezúttal sem fognak eltekinteni, áll az RTL Klub honlapján.

Orbán Viktor azután kérte Sassolit, hogy felszólalhasson Varga, hogy az igazságügyi miniszter kérelmét már egyszer elutasították, és meghívták Orbán Viktort a plenáris ülésre.