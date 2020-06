Megmozgatta a járvány a kábítószerpiacot

A koronavírus-világjárvány óriási károkat okozott a gazdaságban, alapvetően befolyásolta a mindennapjainkat, mindez azonban kevésbé érintette a kábítószer-piacot, sőt, voltak olyan országok, ahol a lezárások miatt fellendült a piac – igaz, ehhez az is kellett, hogy a bűnözők alkalmazkodjanak és néhány változtatást vezessenek be. Ezek szűrhetők le az EU bűnüldöző szervének, az Europolnak a megállapításaiból, amiket azután hoztak nyilvánosságra, hogy az év első hónapjainak adatait és folyamatait összevetették az előző évek tapasztalataival.

Catherine De Bolle, az Europol igazgatója azt mondta, hogy a válság gazdasági következményei még egészen biztosan hatással lesznek a kábítószerpiacra. A Covid-19 hatása az EU drogpiacára című jelentés elkészítésében közreműködött a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) is. Május 29-én tették közzé, az adatok egy része tartalmazza a járvány miatt lezárásokat megelőző időszakot is, ugyanakkor a korlátozások alatt megfigyelt tendenciákat is.

Az online kereskedelem, a titkosított kommunikáció elterjedése egyre nagyobb terhet ró a bűnüldözésre. A járvány utáni időszakban valószínűleg nagyobb lesz a verseny és az erőszak a kábítószer-kereskedelem esetében

– véli Alexis Goosdeel, az EMCDDA igazgatója.

Váratlan helyzet, gyors megoldások

A jelentés a tagállami hatóságok által megküldött információk összesítéséből állt össze, hozzátéve természetesen az Europol saját adatait. A járvány kezdeti szakasza, a lezárások elrendelése váratlanul érte a drogpiac résztvevőit, ez elsősorban az elosztást jelenti. Ez érthető is, a személyes kapcsolatok korlátozása megnehezítette a drogok átadását is. Az átmeneti zavar árfelhajtó hatású volt, néhány kábítószer egyes piacokon drágábbá vált.

A közúti áruszállítás azonban a korlátozások alatt is zavartalan volt, ezért a csempészek ezt ki tudták használni, így nagy mennyiségeket tudtak egyik országból a másikba mozgatni.

A személyes kontaktusok elkerülésére rövid időn belül látványosan megnőtt a webes és darknet-piacok jelentősége, a közösségi média fokozottabb bevonása, a titkosított kommunikációs alkalmazások használata.

Az így megszervezett üzletek ellenértékét pedig egyre kisebb arányban fizették készpénzben, nőtt az elektronikus pénzmozgás jelentősége. Mindez olyan eredményes volt, hogy a szakértők szerint a járvány elmúltával is megmaradnak majd ezek a megoldások. A nagy kérdés, hogy hogyan válnak be az EU pénzmosás elleni szabályai, amelyeket folyamatosan változtatnak és szigorítanak éppen azért, hogy a szervezett bűnözői csoportok pénzforgalmát megnehezítsék.

A lezárások miatt leálltak az építkezések, ami ugyancsak rossz hír volt a bűnözők számára, mert nagyon sok pénzt éppen az ingatlanszektorban akarnak tisztára mosni. Ugyanez vonatkozik az éttermekre, kaszinókra, szépségszalonokra is. Az enyhítésekkel és a gazdaság újraindulásával várhatóan visszatérnek a régi gyakorlathoz a bűnözők, de már most megfigyelhető például, hogy

megnőtt az alvilág érdeklődése a műkincsek iránt,

amely szintén kiváló terep a vagyonok eltüntetésére, tisztára mosására, főleg azért, mert nincsenek rögzített árak.

Ahogy említettük, egyes államokban átmenetileg hiány volt bizonyos drogokból, például kannabiszból vagy heroinból, ami árnövekedést eredményezett, illetve a felhasználók egy része inkább áttért más, elérhető kábítószerre. A szabadidős létesítményekben használt szintetikus kábítószerek, különösen az MDMA (ecstasy) iránti kereslet rövid távon csökkent a helyszínek bezárása és a fesztiválok lemondása miatt. Ugyanakkor

Az amfetamin és az MDMA Értékesítési ára több országban megemelkedett.

A járvány alatt folytatódott a szintetikus kábítószer-előállítás a fő európai helyszíneken, Belgiumban és Hollandiában. Ezt igazolták a rajtaütések, lefoglalások.

A belga kokainkikötő

Érdekes képet mutat a kokain európai szállítása, amit a legnagyobb belépési pont, az antwerpeni kikötő adatain keresztül mutatunk be. Látható, hogy összességében az év első három hónapjában (vagyis még nagyrészt a járvány európai berobbanása előtt) több szállítmányt kapcsoltak le a belga hatóságok, mint a megelőző év azonos időszakában. Az első negyedéves adatok értelmezésekor azt is figyelembe kell venni, hogy a tengeri szállítás ezeken az útvonalakon a korlátozások alatt is zavartalan volt.

Ami később befolyásolta a kokainnal (és más drogokkal) való kereskedést, az a szállítmányok szárazföldi utaztatása és terítése. Ugyanakkor voltak olyan származási országok, ahonnan januárban, februárban és márciusban egyáltalán nem érkezett szállítmány, máshonnan azonban a korábbiak sokszorosa. A legnagyobb növekedés az ecuadori szállítmányokkal kapcsolatban volt megfigyelhető, a tavalyi 1,7 tonnához képest idén 7,1 tonna érkezett jórészt konténerekbe rejtve az év első három hónapjában.

Meg kell még említeni, hogy a szállítmányok jelentős része útnak sem indul, merthogy a kiinduló állomáson lefoglalják. Például sokatmondók a kolumbiai kábítószer-ellenes nyomozók felderítési adatai. Idén január 1. és május 16. között másfél tonna kokaint fedeztek fel, amelyet hajón akartak Európába csempészni. A szállítmány túlnyomó része, több mint 1,1 tonna Antwerpenben érte volna el az európai piacot.

Általában véve a lezárások a bűnözés csökkenését hozták magukkal Európában, ez azonban nem vonatkozik a kábítószerbűnözésre.

A drogokkal összefüggő erőszak emelkedett, a bandák közötti területi összecsapások folytatódtak, sőt, helyenként durvábbá váltak.

Erről számoltak be a dán, a finn, a francia és a svéd hatóságok is, Ausztriában és Portugáliában azonban inkább otthon maradtak a bűnözők.

Titkos találkák a darkweb mélyén

A terjesztés megkönnyítéséhez egyre jobban elterjednek az egyezményes titkos helyek (dead drop), amelyek esetében a vevő megkapja a rejtekhely leírását és koordinátáit. A fizetéshez gyakran használnak kriptovalutákat és titkosított kommunikációs csatornákat, mint például a Telegram, a Wickr vagy a Signal. Ezt a módszert már régóta használják a drogok terjesztésére Oroszországban és Kelet-Európában, például Moldovában és Ukrajnában. Egyes EU-tagállamokban, például Észtországban, valamint a közelmúltban Belgiumban és az Egyesült Királyságban is beszámoltak erről a módszerről, amely egyébként valószínűleg még szélesebb körben terjedt már el.

Az EMCDDA összesítése szerint 2020 első három hónapjában a kannabisz online értékesítése 27 százalékkal nőtt. Az ebben az időszakban elkönyvelt bevétel viszont 17 százalékkal esett vissza, ami arra utal, hogy a kisebb mennyiségű eladások száma növekedett, a nagyobbaké pedig csökkent. (Ez viszont ismét jórészt a lezárások előtti időszakra vonatkozó adat.)

A darknet megfigyelésével és elemzésével manapság már nagyon komoly kutatóhálózatok foglalkoznak. Ennek során olyan „webrobotokra” is támaszkodnak, amelyek szisztematikusan gyűjtik és dolgozzák fel az információkat a darknetpiacokról. Az adatok tartalmazzák a vásárlók visszajelzéseit, az értékesítési folyamatot, a mennyiséget és az árat is. Az Europol megállapítja: a Covid-19-világjárvány rávilágított arra a lehetőségre, hogy az EU ügynökségei, a nemzeti hatóságok és a tudományos körök ezen a területen több közös kutatási tevékenységet kellene folytassanak.



A bűnözői leleményesség egészen érdekes megoldásokat is hozott. A drogterjesztők ugyanis hozzáigazították saját módszertanukat a korlátozásokhoz, és kihasználták például azt, hogy az áruszállítást, az alapvető termékek forgalmát a legnagyobb szigor közepette is biztosították a hatóságok. Számos jelentés szól arról, hogy

a csempészek hamis iratokkal, álcázott teherautókkal, céges logókkal ellátott egyenruhában és mellényekkel közlekedtek a közúton, csak éppen nem a menlevélen megjelölt élelmiszert, hanem kábítószert szállítottak.

Az Egyesült Királyságban arra is volt példa áprilisban, hogy a bűnözők egy maszkszállítmány közé rejtettek 14 kilogramm kokaint.

A kannabisztól a szintetikus szerekig

A kannabisz termelését úgy tűnik, hogy nem zavarta a járvány, a korlátozások bevezetése előtt létrehozott termesztési helyek továbbra is működtek. Az előrejelzések alapján azonban új termesztési helyek terjednek el a Nyugat-Balkánon, mert a tapasztalatok szerint a korlátozások idején (amelyekre a jövőben is fel kell készülni) a rendőrség elsősorban a járványvédelmi intézkedésekre tud koncentrálni, kendertermesztőkre kevésbé. Európában a belső határok zárása egyes helyeken befolyásolta a kannabiszgyanta elérhetőségét, ami az árak jelentős emelkedéséhez és új tengeri kereskedelmi útvonalak kialakulásához vezetett.

A herointermelést sem zavarta meg jelentősen a járvány, de ez nem meglepő, tekintettel az ópiummák betakarításának ütemezésére. A szakértői vélemények szerint egyes országokban a heroinpiac némi zavara volt megfigyelhető, több beszámoló érkezett magasabb árakról, de ez országonként eltérő.

Amint korábban láthattuk, a kokain tengeri kereskedelmét nem érintette a járvány, ugyanakkor a csempészések száma az utasszállító repülőgépeken érthetően drasztikusan csökkent. Egyes országok szakértői megfigyelték a kokain áremelkedését és a kokain tisztaságának romlását, jelezve, hogy vannak helyi ellátási problémák. A következő táblázatban azt lehet megfigyelni, hogy az első negyedévi (tehát ebben az esetben is még részben a járvány berobbanása előtti) adatok alapján a lefoglalt kokainmennyiség rekordot dönthet idén, vagyis az Europol becslése szerint semmi nem utal arra, hogy a koronavírus visszavetette volna a kokainpiacot. Az elsődleges felderítési terület Belgium, de ez természetesen összefüggésben van az antwerpeni kikötőkben lefoglalt szállítmányok mennyiségével.

A szintetikus kábítószerek (amfetamin, MDMA, metamfetamin) piaca jelentősen csökkent a nagy zenei rendezvények eltörlése, az éjszakai klubok bezárása miatt. Sok országban ez a következő hónapokban sem változik, így ez alapvetően érinti a kábítószerpiacnek ezt a szegmensét, annak ellenére, hogy a belga és holland gyártóhelyek továbbra is működnek. Igaz, az Europol arra hívja fel a figyelmet, hogy a kábítószer-prekurzorok kínai beszerzése nehézkessé fog válni, ezért alternatív vegyszerekre vagy forrásokra van szükségük az előállítóknak.

A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja az uniós tagállamokat, illetve Norvégiát kérte arra, hogy saját tapasztalataik, megfigyeléseik alapján válaszoljanak azokra a kérdésekre, amelyek eredményei a következő két táblázatban láthatóak. Az április 7-27. között elkészített kutatásban a kábítószerek árainak változásáról, illetve a hozzáférhetőségükről volt szó. Elöljáróban annyit, hogy

Magyarországot ilyen értelemben nem érintették a korlátozások, a hazai kábítószerpiacon semmilyen változás nem történt.

Ami a drogok árát illeti, Franciaországban és Norvégiában a leginkább szembetűnő az árnövekedés, de Horvátországban, Cipruson, Dániában és Spanyolországban is egyértelmű drágulást hoztak a lezárások.

A drogokhoz a hozzáférés Bulgáriában, Franciaországban, Spanyolországban és Norvégiában vált jelentősen nehezebbé, de Litvániában és Horvátországban is voltak fennakadások az ellátásban. Összességében elmondható, hogy Magyarország mellett Csehország volt az, ahol egyáltalán nem volt érezhető a korlátozások hatása, sem az árak, sem a hozzáférhetőség tekintetében.

Az alvilág nem vonult karanténba

Az Europol jelentése kitér arra, hogy a kábítószer-kereskedelem továbbra is a legnagyobb illegális piac az EU-ban. A szervezett bűnözői csoportok jól felépítettek és különböző struktúrákban dolgoznak. Vannak klánok, etnikai alapú bűnszervezetek, laza együttműködések. Az egyes feladatokra jól elhatárolható csoportok szakosodnak, akik sokszor projekt alapon működnek együtt. A rendőrök külön felhívják a figyelmet az úgynevezett brókerekre, akik kapcsolatokat létesítenek, közvetítenek, összehozzák az egyes csoportokat egy közös feladat elvégzésére, és a megrendelők felé is eljárnak.

Adott esetben a bérgyilkosságok megszervezése is az ő feladatuk.

A bűnözői csoportok aktivitására jellemző, hogy például Svédországban és Hollandiában is nőtt az erőszakos cselekmények száma a karantén alatt. A svédországi lövöldözések és robbantások száma január és április között meghaladta az előző év azonos időszakának adatait. Az is kiderült a nyomozók előtt, hogy a lezárások ellenére a bűnbandáknak továbbra sem okoz problémát az, hogy fegyverhez jussanak.

A cikk az Eurológus és az Európai Adatújságírók Hálózata közötti együttműködés eredményeként készült, a CC BY-SA 4.0 licenc szerint.

(Borítókép: 63 kilogram amfetamin fogásról számoltak be Nürnbergben 2020. mácius 13-án. Fotó: picture alliance / Getty Images Hungary)