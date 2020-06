Von der Leyen: Az EU-ban nincs helye rasszizmusnak, sem diszkriminációnak

Az Európai Parlament elnöke, David Sassoli felszólítására egyperces néma csenddel indult a szerdán kezdődő plenáris ülés az EP-ben, aminek az elején az Egyesült Államokban rendőri intézkedés közben meggyilkolt George Floyd halálát követő rasszizmus ellenesi tüntetéseket vitatták meg. Az Európai Unióban nincs helye semmiféle rasszizmusnak és diszkriminációnak, ez meggyőződésem – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.



Majd Pierette Herzberger-Fofana zöldpárti német képviselő felszólalásával folytatódott, aki elmesélte, hogy a belga rendőrök nemrég erőszakosan és diszkriminatívan léptek fel ellene, mikor észrevették, hogy filmezi, amint „kilenc járőr két fekete fiatalt vegzál” az egyik brüsszeli pályaudvar közelében.

Herzberger-Fofana kezéből a rendőrök kitépték a telefont, a falhoz lökték, a lábát szétfeszítették, hogy terpeszben álljon, és meg akarták motozni. Mikor monta nekik, hogy EP-képviselő, először nem hittek neki, hiába mutatta az igazolványait, beleértve a z EP-képviselői belépőkártyáját is. A képviselő és a zöldek frakcióvezetője is arra kérte Sassoli elnököt, hogy kérje az eset alapos kivizsgálását a belga hatóságoktól.

(A teljes képhez azonban hozzátartozik az is, hogy Belgiumban tilos filmezni a rendőri intézkedéseket, és az újságírókat is felszólítják arra, hogy töröljék le a telefonjukról az ilyen felvételeket.)

A vita további részében Von der Leyen beszélt arról, hogy itt az idő arra, hogy az EU-ban fellépjenek a rasszizmus és a diszkrimináció ellen. A Bizottság elnöke szerint azt is meg kell válaszolnunk magunknak, miért tudnak ezek az ideológiáig továbbra is virágozni. Vagy azt, hogy

Miért nyernek választásokat az idegengyűlőlő politikai pártok?

Von der Leyen szerint az uniós intézményeknek is változtatniuk kell a gyakorlatukon, hiszen az alkalmazottaik nem képviselik megfelelően a társadalmi sokszínűséget. Ugyanerre hívta fel a figyelmet Dacian Cioloș, az Európa Megújul frakció román elnöke is, aki azt kérte a három legfőbb uniós intézménytől, hogy állítsanak fel egy munkacsoportot a inkluzívabb foglalkoztatás érdekében.

A Zöldek nevében a svéd Alice Bah Kuhnke is arra kérte a Bizottságot, hogy lépjen fel, és folytassa a diszkrimináció ellen a jogalkotási munkát. A beszédben azt is megemlítette, hogy este elalvás előtt a kislánya azon szokott aggódni, hogy őt is megölhetik, mert a bőre fekete.

Az Európai Néppárt képviseletében felszólaló luxemburgi Isabel Wiseler-Lima is hansúlyozta, hogy az EU-nak egységesen kell fellépnie a hátrányos megkülönböztetés és rasszizmus ellen. Ugyanakkor azt is leszögezte:

Nem fogjuk a történelmet újraírni.

Az Identitás és Demokrácia képviselőcsoport képviseletében Susanna Ceccardi ennél is tovább ment. Az olasz Liga képviselője hülyeségről és tudatlanságról beszélt azokkal kapcsolatban, aki újra akarják írni a történelmet. „A szobordöntögetés nem fogja eltörölni a diszkriminációt és rasszizmust” – mondta.

