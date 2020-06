Von der Leyen: Hatalmas nézetkülönbségek voltak a tagállamok között

Júliusban minden valószínűség szerint személyesen folytatják az uniós vezetők a költségvetései tárgyalásokat, miután pénteki videókonferenciájukon nem jutottak eredményre.

A helyreállítási alap nagyságában, a vissza nem térítendő támogatások és hitelek arányában, a támogatások alapját képező módszertanban és az új költségvetési forrásokban is hatalmas nézetkülönbségek voltak a tagállamok között

– foglalta össze a tárgyalásokat Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a videókonferenciát követő sajtótájékoztatón.

Az uniós vezetők abban viszont egyetértettek, hogy a 2021-27-es költségvetésnek tükröznie kell a zöld és digitális Európa célkitűzéseit.

Hogy az 1100 milliárd eurós rendes uniós költségvetést egy 750 milliárd eurós helyreállítási alappal megfejelő bizottsági javaslattal nem fognak az uniós állam- és kormányfők egykönnyen dűlőre jutni, azt az első perctől sejteni lehetett.

A csak takarékos négyekként emlegetett Hollandia, Ausztria, Dánia és Svédország kormányfői a héten megjelentetett véleménycikkükben például arról írtak, hogy felelőtlenségnek tartják, hogy a helyreállítási alap kölcsönzött pénzből nyújtana 500 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatást, és csak hitelekkel segítenék a bajbajutott államokat.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök pedig méltányosságot kért arra utalva, hogy a javaslat túlságosan kedvez a mediterrán tagállamoknak, míg a kelet-európaiak érdekeit figyelmen kívül hagyja.

A pénteki sajtótájékoztatóján Angela Merkel német kancellár a helyreállítási alap nagyságát helyesnek ítélte, de azt is elismerte, hogy „hatalmas szakadékot kell áthidalni” a tagállamok között több kérdésben is. A vita egyik legfontosabb eleméve a módszertan kezd válni, ami alapján a Bizottság kiszámolta az egyes tagországoknak nyújtott támogatások mértékét. A német kormányfő szerint a koronavírus-járvány okozta gazdasági károkat is figyelembe kell venni a számításnál, nem szabad csak az elmúlt öt év makrogazdasági adataira hivatkozni.

A pénteki csúcstalálkozó egyetlen kézzel fogható eredménye az volt, hogy az állam- és kormányfők megegyeztek abban, hogy

további hat hónappal meghosszabbítják az Oroszország elleni gazdasági szankciókat, amelyeket az ukrajnai konfliktus miatt vezettek be.

